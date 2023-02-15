"Как было в Крыму": у Зеленского пояснили, для чего РФ везет россиян на оккупированные земли

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что Кремль все еще пользуется методиками из СССР и пытается искусственно подменить население оккупированных территорий.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк затронул тему переселения россиян на оккупированные территории. Для чего на самом деле это делается он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Сейчас все чаще от пропагандистов и представителей Кремля звучат призывы к россиянам, чтобы те переезжали и начинали новую жизнь на захваченных украинских территориях. Речь про части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые контролируют ВС РФ.

"Кремль стимулирует россиян переезжать на оккупированные территории Украины, предоставляя переселенческие средства, льготные ипотеки. "Гражданская оккупация", как было в Крыму", — говорится в сообщении Михаила Подоляка.

Незаконно аннексированный полуостров он вспомнил не просто так, ведь в 2014 году Россия уже пыталась искусственно заменить демографический состав населения территории и теперь делает это вновь. Эти методы известны еще со времен СССР, где регулярно были замечены депортации, истребление коренных жителей, а также замена их на других, считает советник главы ОП.

13 февраля в Офисе президента высказались о новой "переговорной инициативе" Кремля. Есть две простых причины, почему руководство Кремля снова начало разговоры о перемирии между воюющими странами.

12 февраля советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о желаемых темпах ликвидации россиян. По его словам, российское руководство скопило для войны против Украины большое количество живой силы, которая может вскоре начать новое наступление.