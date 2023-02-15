"Як було в Криму": в Зеленського пояснили, навіщо РФ везе росіян на окуповані землі

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що Кремль все ще користується методиками із СРСР і намагається штучно підмінити населення окупованих територій.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк торкнувся теми переселення росіян на окуповані території. Для чого насправді це робиться він написав на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

Нині все частіше від пропагандистів і представників Кремля звучать заклики до росіян, аби ті переїжджали та розпочинали нове життя на захоплених українських територіях. Йдеться про частини Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей, які контролюють ЗС РФ.

"Кремль стимулює росіян переїжджати на окуповані території України, надаючи "переселенські кошти", пільгові іпотеки. "Цивільна окупація", як було в Криму", — йдеться у повідомленні Михайла Подоляка.

Незаконно анексований півострів він згадав не просто так, адже у 2014 році Росія вже намагалася штучно замінити демографічний склад населення території і тепер робить це знову. Ці методи відомі ще з часів СРСР, де регулярно було помічено депортації, винищення корінних жителів, а також заміна їх на інших, вважає радник голови ОП.

13 лютого в Офісі президента висловилися про нову "переговорну ініціативу" Кремля. Є дві прості причини, чому керівництво Кремля знову почало розмови про перемир'я між країнами, що воюють.

12 лютого радник голови ОП Михайло Подоляк розповів про бажані темпи ліквідації росіян. За його словами, російське керівництво накопичило для війни проти України велику кількість живої сили, яка може незабаром розпочати новий наступ.