ВКС РФ не готовятся к масштабной воздушной операции в Украине, — британская разведка (фото)

В распоряжении России, по мнению разведчиков, имеется неповрежденный авиапарк из 1500 самолетов с экипажами, но Москва не рискнет массово применять авиацию из-за угрозы понести колоссальные потери.

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Воздушно-космические силы РФ не готовятся к резкому развертыванию воздушной операции в Украине. Об этом говорится в отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 16 февраля.

Ведомство отмечает, что в последнее время ВКС РФ перебрасывают большое количество авиации, которое может быть задействовано в качестве поддержки во время сухопутных операций. Помимо этого, за минувшую неделю выросло число вылетов российских самолетов.

В настоящее время активность россиян в воздухе примерно соответствует среднесуточному показателю, за которым вели наблюдение с лета 2022 года. Вместе с этим, как отмечает разведка Великобритании, ВКС РФ значительно отстают в боевых действиях, из-за угрозы применения украинской ПВО и возможных ударов по стратегическим аэродромам в тылу.

Ведомство предполагает, что в распоряжении России имеется неповрежденный авиапарк, который насчитывает около 1500 самолетов с экипажами, и напоминает, что с начала вторжения были уничтожены не менее 130 единиц авиации.

"Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над контролируемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль. Маловероятно, что ВКС в настоящее время готовятся к резкому развертыванию воздушной операции, поскольку в нынешних условиях боевых действий они, скорее всего, понесут непосильные потери авиации", — добавили разведчики в своем отчете от 16 февраля.

[ + – ] ВКС РФ не готовятся к масштабной воздушной операции в Украине

В одном из отчетов за январь военная разведка Великобритании утверждала, что Россия боится использовать современные истребители Су-57 в небе над Украиной. По информации ведомства, Кремль старается избежать репутационного ущерба и боится, что ликвидация такой авиации приведет к утечке современных технологий.

Несколькими днями ранее издание The Financial Times писало, что полномасштабная война может перейти в новую фазу, поскольку Россия накапливает авиацию на границе с Украиной.