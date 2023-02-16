ПКС РФ не готуються до масштабної повітряної операції в Україні, — британська розвідка (фото)

У розпорядженні Росії, на думку розвідників, є непошкоджений авіапарк із 1 500 літаків з екіпажами, але Москва не ризикне масово застосовувати авіацію через загрозу зазнати колосальних втрат.

Related video

Повітряно-космічні сили РФ не готуються до різкого розгортання повітряної операції в Україні. Про це йдеться у звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 16 лютого.

Відомство зазначає, що останнім часом ПКС РФ перекидають велику кількість авіації, яка може бути задіяна як підтримка під час сухопутних операцій. Крім цього, за минулий тиждень зросла кількість вильотів російських літаків.

Наразі активність росіян у повітрі приблизно відповідає середньодобовому показнику, за яким вели спостереження з літа 2022 року. Разом із цим, як зазначає розвідка Великої Британії, ПКС РФ значно відстають у бойових діях через загрозу застосування української ППО та можливих ударів по стратегічних аеродромах у тилу.

Відомство передбачає, що в розпорядженні Росії є непошкоджений авіапарк, який налічує приблизно 1 500 літаків з екіпажами, і нагадує, що з початку вторгнення було знищено не менше 130 одиниць авіації.

"Російські бойові літаки діють майже виключно над контрольованою Росією територією, що не дозволяє їм ефективно виконувати свою ключову ударну роль. Малоймовірно, що ПКС наразі готуються до різкого розгортання повітряної операції, оскільки в нинішніх умовах бойових дій вони, скоріше за все, зазнають непоправних втрат авіації", — додали розвідники у своєму звіті від 16 лютого.

[ + – ] ПКС РФ не готуються до масштабної повітряної операції в Україні

В одному зі звітів за січень військова розвідка Великої Британії стверджувала, що Росія боїться використати сучасні винищувачі Су-57 у небі над Україною. За інформацією відомства, Кремль намагається уникнути репутаційної шкоди та боїться, що ліквідація такої авіації призведе до витоку сучасних технологій.

Декількома днями раніше видання The Financial Times писало, що повномасштабна війна може перейти в нову фазу, оскільки Росія накопичує авіацію на кордоні з Україною.