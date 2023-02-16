Больше самолетов, кораблей и войск: Франция обходит Британию в военной мощи, – The Times

В британских ВМС есть 12 фрегатов, тогда как у Франции их целых 617. Звание самой мощной армии Европы в НАТО дает Великобритании преимущества в управлении, что может поменяться из-за текущих тенденций.

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Французская армия может занять место Великобритании как самой боеспособной армии Европы. Об этом сообщает The Times.

Великобритания выделяет на оборону больше средств, чтобы быть ведущей армией Европы, однако Франции при меньшем оборонном бюджете начала превосходить Королевские вооруженные силы. Газета проанализировала результат исследования военной мощи государств по итогам доклада IISS.

В 2022 году расходы на оборонную сферу в Великобритании составили 58 млрд евро, а Франции — 45 млрд евро. Несмотря на разницу в 13 млрд евро, французская армия начинает превосходить британцев. В издании сравнили показатели двух стран. По численности армий ВС Франции имеют 203 тысячи человек, ВС Великобритании — 150 тысяч. Великобритания способна запускать ядерные ракеты только с подводных лодок, а Франция и с истребителей Rafale. Французская армия превосходит британскую по числу фрегатов: 12 против 617.

Однако есть показатели, где ВС Франции отстают от британских:

Основные боевые танки: Великобритания — 227 (планируют сократить до 148), Франция — 215

Артиллерия: Великобритания — 598, Франция — 245

[ + – ] Инфографика сравнения армий Великобритании и Франции

При этом президент Эммануель Макрон уже анонсировал повышение расходов на оборону, а Великобритания хочет повысить бюджет на 8-11 млрд фунтов. В институте прогнозируют, что британцы уменьшат расходы из-за высокой инфляции.

Великобритания занимает 2 место по уровню расходов на оборону в НАТО после Соединенных Штатов, поэтому она занимает привилегированное положение в НАТО. Заместитель верховного главнокомандующего союзниками в Европе — британский высокопоставленный офицер.

Напомним, 6 февраля СМИ писали, что Великобритания не готовы к возможной войне. Боеприпасов хватит на несколько дней боевых действий.

17 января сообщалось, что Британия подталкивает США и Канаду к новой стратегии по войне в Украине. ВСУ нужно предоставить инструменты для победы, а не только сдерживании линии фронта.