У британських ВМС є 12 фрегатів, тоді як у Франції їх цілих 617. Звання найпотужнішої армії Європи в НАТО дає Великій Британії переваги в управлінні, що може змінитися через поточні тенденції.

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Французька армія може зайняти місце Великобританії як боєздатної армії Європи. Про це повідомляє The Times.

Великобританія виділяє на оборону більше коштів, щоб бути провідною армією Європи, проте Франції за меншого оборонного бюджету почала перевершувати Королівські збройні сили. Газета проаналізувала результат дослідження військової сили держав за підсумками доповіді IISS.

У 2022 році витрати на оборонну сферу у Великій Британії склали 58 млрд євро, а Франції — 45 млрд євро. Незважаючи на різницю у 13 млрд євро, французька армія починає перевершувати британців. У виданні порівняли показники двох країн. За чисельністю армій ЗС Франції мають 203 тисячі осіб, ЗС Великобританії — 150 тисяч. Великобританія здатна запускати ядерні ракети лише з підводних човнів, а Франція та з винищувачів Rafale. Французька армія перевершує англійську за кількістю фрегатів: 12 проти 617.

Однак є показники, де ЗС Франції відстають від британських:

Основні бойові танки: Великобританія — 227 (планують скоротити до 148), Франція — 215

Артилерія: Великобританія — 598, Франція — 245

[ + – ] Інфографіка порівняння армій Великобританії та Франції

При цьому президент Емманюель Макрон уже анонсував підвищення видатків на оборону, а Великобританія хоче підвищити бюджет на 8-11 млрд фунтів. В інституті прогнозують, що британці зменшать витрати через високу інфляцію.

Великобританія займає 2 місце за рівнем витрат на оборону в НАТО після Сполучених Штатів, тому вона посідає привілейоване становище в НАТО. Заступник верховного головнокомандувача союзників у Європі — британський високопоставлений офіцер.

Нагадаємо, 6 лютого ЗМІ писали, що Великобританія не готова до можливої війни. Боєприпасів вистачить на кілька днів бойових дій.

17 січня повідомлялося, що Британія підштовхує США та Канаду до нової стратегії щодо війни в Україні. ЗСУ потрібно надати інструменти для перемоги, а не лише стримування лінії фронту.