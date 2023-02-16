"В тылу работать тоже нужно": Данилов прокоментировал массовую раздачу повесток в Украине

По словам секретаря СНБО, на фронт пойдут не все, а массовая раздача повесток нужна для того, чтобы поставить на учет военнообязанных и сформировать резерв.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал информацию об усилении мобилизационных процессов в стране и массовую раздачу повесток. По его словам, на фронт пойдут не все, а это нужно для того, чтобы поставить на учет военнообязанных и сформировать резерв. Об этом он сказал в интервью изданию BBC.

Чиновник отметил, что в случае необходимости государство должно понимать, что на них можно рассчитывать. На войну же отправят только обученных и подготовленных бойцов.

"Чтобы понимать, что в случае необходимости, что на них государство может рассчитывать. Все ли они должны идти на фронт? Нет. На фронт будут идти те, которые подготовлены, на фронт будут идти те, которые будут оснащены, обучены", — сказал он.

Украинские власти понимают, что "нужно также работать в тылу", отметил Данилов.

Он также утверждает, что распространение информации о массовой невыборочной мобилизации в Украине выгодно российской пропаганде.

Журналисты также пообщались с представителями военкоматов, которые заявили, что в стране идет плановый призыв на фронт, а учащенные раздачи повесток связанны с формированием резервов.

В то же время в издании пишут, что после такого "обновления информации и постановки на учет" некоторые военнообязанные скоро были мобилизированы.

Напомним, 14 февраля в сети появилось видео, как в Одессе военные положили на землю человека возле остановки общественного транспорта. Очевидцы говорят, что это "процесс мобилизации", но есть версия и о драке с бомжом.

13 февраля боец ВСУ Александр Ганущин заявил, что украинская армия нуждается в пополнении личного состава для освоения западной техники и восполнения потерь. По его словам, темпы набора в армию повысили из-за решения Владимира Путина увеличить вражеские силы.