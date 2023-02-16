"У тилу працювати теж треба": Данілов прокоментував масову роздачу повісток в Україні

За словами секретаря РНБО, на фронт підуть не всі, а масова роздача повісток потрібна для того, щоб поставити на облік військовозобов'язаних і сформувати резерв.

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Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прокоментував інформацію про посилення мобілізаційних процесів у країні та масову роздачу повісток. За його словами, на фронт підуть не всі, а це потрібно для того, щоб поставити на облік військовозобов'язаних і сформувати резерв. Про це він сказав в інтерв'ю виданню ВВС.

Чиновник зазначив, що в разі потреби держава має розуміти, що на них можна розраховувати. На війну ж відправлять лише навчених і підготовлених бійців.

"Щоб розуміти, що в разі потреби на них держава може розраховувати. Чи всі вони повинні йти на фронт? Ні. На фронт ідуть ті, які підготовлені, на фронт ідуть ті, які будуть оснащені, навчені", — сказав він.

Українська влада розуміє, що "потрібно також працювати в тилу", зазначив Данілов.

Він також стверджує, що поширення інформації про масову невибіркову мобілізацію в Україні вигідне російській пропаганді.

Журналісти також поспілкувалися з представниками військкоматів, які заявили, що в країні йде плановий призов на фронт, а прискорені роздачі повісток пов'язані з формуванням резервів.

Водночас у виданні пишуть, що після такого "оновлення інформації та постановки на облік" деякі військовозобов'язані були мобілізовані.

Нагадаємо, 14 лютого в мережі з'явилося відео, як в Одесі військові поклали на землю людину біля зупинки громадського транспорту. Очевидці кажуть, що це "процес мобілізації", але є версія й про бійку з бомжем.

13 лютого боєць ЗСУ Олександр Ганущин заявив, що українська армія потребує поповнення особового складу для освоєння західної техніки та поповнення втрат. За його словами, темпи набору в армію підвищили через рішення Володимира Путіна збільшити ворожі сили.