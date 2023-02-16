Польский ударный беспилотник Bayraktar TB2 впервые поднялся в небо (фото)

По контракту с турецкой компанией, войско польское получит 24 беспилотника с пакетом вооружения, обучения, запчастей и дополнительными радарами.

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В Польше свои первые летные миссии выполнили операторы турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2. Об этом сообщает Генеральный штаб войска польского.

Варшава закупила турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. Они базируются на 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в городе Мирославец. Тренировочные полеты состоялись 15 февраля 2023 года. В Генштабе отметили, что БПЛА можно использовать для наблюдения, разведки или же ударных операций благодаря наличию высокоточного вооружения.

[ + – ] Польский Bayraktar TB2

Первые комплексы в составе 3 БПЛА и наземной станции управления были переданы в польскую армию 28 октября 2022 года. Как отмечает "Милитарный", для польской армии установили специальную фазовую антенную решетку Osprey 30 от итальянской компании Leonardo. На один беспилотник ставят два радара. Всего польская армия получит 24 беспилотника и 4 станции наземного управления.

Также армия закупает управляемые бомбы MAM-L, MAM-C для реализации ударных задач. Турецкая компания должна выполнить контракт до конца следующего года. Помимо БПЛА и боеприпасов предусмотрена поставка мобильных постов управления, РЛС, тренажеров для освоения управления и запчасти.

Напомним, 25 января Baykar подарила Украине очередной беспилотник Bayraktar TB2. Он должен помочь защищать стране от российских оккупантов.

Также посол Украины в Турции Василий Бондар заявил, что все работы по проектированию украинского завода Baykar завершены. Предприятие начнет изготовлять БПЛА в следующие 2 года.