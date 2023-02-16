Польський ударний безпілотник Bayraktar TB2 уперше здійнявся в небо (фото)

За контрактом із турецькою компанією, Військо Польське отримає 24 безпілотники з пакетом озброєння, навчання, запчастин і додатковими радарами.

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У Польщі свої перші льотні місії виконали оператори турецького ударного безпілотника Bayraktar TB2. Про це повідомляє Генеральний штаб Війська Польського.

Варшава купила турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2. Вони базуються на 12-й базі безпілотних літальних апаратів у місті Мирославець. Тренувальні польоти відбулися 15 лютого 2023 року. В Генштабі зазначили, що БПЛА можна використовувати для спостереження, розвідки або ударних операцій завдяки наявності високоточного озброєння.

[ + – ] Польський Bayraktar TB2

Перші комплекси в складі 3 БПЛА та наземної станції управління були передані польській армії 28 жовтня 2022 року. Як зазначає "Мілітарний", для польської армії встановили спеціальні фазові антенні решітки Osprey 30 від італійської компанії Leonardo. На один безпілотник ставлять два радари. Загалом польська армія отримає 24 безпілотники та 4 станції наземного управління.

Також армія закуповує керовані бомби MAM-L, MAM-C для реалізації ударних завдань. Турецька компанія має виконати контракт до кінця наступного року. Крім БПЛА та боєприпасів, передбачено постачання мобільних постів управління, РЛС, тренажерів для освоєння управління та запчастини.

Нагадаємо, 25 січня Baykar подарувала Україні черговий безпілотник Bayraktar TB2. Він має допомогти захищати країну від російських окупантів.

Також посол України в Туреччині Василь Бондар заявив, що всі роботи з проєктування українського заводу Baykar завершено. Підприємство почне виготовляти БПЛА в наступні 2 роки.