США используют опыт войны в Украине для обороны Тайваня, — Пентагон

Российская агрессия против Украины показала, что ни одни страна Запада не готова к крупному военному конфликту, если он будет вестись обычным вооружением.

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США применят опыт из российской агрессии против Украины для планирования обороны Тайваня в случае нападения со стороны Китая. Об этом заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс, сообщает Associated Press.

Она отметила, что во время российского вторжения в Украину применялся метод "без предварительного разогрева", в отличие от ситуации с Тайванем, над обороной которого США подходят с планированием.

"Мы применим уроки (войны в Украине — ред.)", — отметила представитель Пентагона.

Хикс заявила, что высадка десанта всегда была самым сложным элементом войны. Пополнение запасов буде затруднено, особенно, если Китай применит тактику блокирования доступа к океану.

Журналисты издания пишут, что сейчас у Министерства обороны США нет возможности заблаговременно разместить на Тайване оборудование, которого у него нет. Война в Украине показала, что ни одна страна Запада не готова к крупному конфликту, если он ведется обычным вооружением.

Напомним, 19 января министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что в 2027-м году Китай предпримет попытку вторжения на Тайвань. По его словам, в этом же году глава КНР Си Цзиньпин в четвертый раз вступит в должность председателя.

Кроме того, в январе 2023 года аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили, что Китайское вторжение на Тайвань, если оно произойдет в 2026 году, приведет к тысячам жертв среди китайских, американских, тайваньских и японских военных.