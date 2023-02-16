США використовують досвід війни в Україні для оборони Тайваню, — Пентагон

Російська агресія проти України показала, що жодна країна Заходу не готова до великого воєнного конфлікту, якщо його вестимуть звичайним озброєнням.

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США застосують досвід із російської агресії проти України для планування оборони Тайваню у разі нападу з боку Китаю. Про це заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс, повідомляє Associated Press.

Вона зазначила, що під час російського вторгнення в Україну застосовувався метод "без попереднього розігріву" на відміну від ситуації з Тайванем, над обороною якого США підходять із плануванням.

"Ми застосуємо уроки (війни в Україні — ред.)", — зазначила представниця Пентагону.

Гікс заявила, що висадка десанту завжди була найскладнішим елементом війни. Поповнення запасів буде ускладнено, особливо якщо Китай застосує тактику блокування доступу до океану.

Журналісти видання пишуть, що зараз Міністерство оборони США не має можливості завчасно розмістити на Тайвані обладнання, якого в нього немає. Війна в Україні показала, що жодна країна Заходу не готова до конфлікту, якщо його вестимуть звичайним озброєнням.

Нагадаємо, 19 січня міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що у 2027 році Китай зробить спробу вторгнення на Тайвань. За його словами, цього ж року голова КНР Сі Цзіньпін вчетверте вступить на посаду голови.

Крім того, у січні 2023 року аналітики Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) заявили, що китайське вторгнення на Тайвань, якщо воно відбудеться у 2026 році, призведе до тисяч жертв серед китайських, американських, тайванських та японських військових.