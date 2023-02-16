Граффити с "героями" и вязание носков: в РФ готовят акции к годовщине вторжения, — росСМИ

По информации журналистов, основное мероприятие в Кремле решили назвать "Герой нашего времени". Также там планируют задействовать детей – к ним в школы зайдут выжившие в Украине оккупанты.

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В России в канун годовщины полномасштабного вторжения на территорию Украины проведут массовые акции. Россияне будут поздравлять "защитников отечества" с 20 по 24 февраля. Об этом стало известно из материала "РБК".

Кремль разослал в регионы рекомендации провести акции "Нашим героям", сообщает "РБК". Поводов два: так называемая "военная операция" и День защитника отечества. Региональные власти поставили задачу организовать массовые мероприятия и собрать как можно больше россиян на них.

Одно из основных мероприятий назвали в честь известного художественного произведения — "Герой нашего времени". Участников планируют выставить в форму "звезды героя" для записи видеопоздравления с Днем защитника отечества. Снимать это действо собираются на фоне памятников и граффити, "посвящённых героям отечества и СВО". Желательно еще рассказать несколько интересных фактов о "героях", считают в Кремле.

Вообще, создание тематических граффити — еще одна рекомендация Кремля, пишет росСМИ. Российские улицы украсят изображениями оккупантов в рамках акции "Лицо героев".

Но искусством и торжественными поздравлениями в России не ограничились. В преддверии годовщины полномасштабного вторжения в Украину россияне проведут мастер-классы. Все желающие смогут научиться вязать теплые носки и перчатки, а также производить окопные свечи и кисеты для российских военных.

Вышивка на кисетах тоже уже продиктована, сообщили источники из российских регионов. Изделия украсят пропагандистские лозунги: "ждем победы", "вперед к победе" и "родному герою". Внутрь кисетов руководство рекомендует вложить письмо, адресованное захватчикам.

Школьников привлекут к акциям тоже. В школах пройдут встречи с военными, вернувшимися с войны в Украине, и проведут уроки о подвигах русской армии.

Отдельное внимание было уделено соцсетям. Россиянкам предлагают записать видеопоздравления для "защитников" с благодарностью за их работу.

Сегодня, 16 февраля, представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил о мероприятиях к годовщине войны в РФ для подготовки населения к мобилизации. Чиновник рассказал, что в Кремле будут рассказывать народу о необходимости защиты страны. Так россиян готовят к новой волне мобилизации. "Пропаганду нужно чем-то подпитывать", — заявил Андрей Юсов.

Также сегодня медиа Euobserver сообщило, что ЕС запретит экспорт унитазов, биде и сливных бачков в Россию. Десятый пакет санкций к годовщине вторжения будет включать сантехнику. Запрет продаж РФ унитазов, пишут в издании, выглядит символически.