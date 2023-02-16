Графіті з "героями" та в`язання шкарпеток: в РФ готують акції до річниці вторгнення, — росЗМІ

За інформацією журналістів, основний захід у Кремлі вирішили назвати "Герою нашого часу". Також там планують задіяти дітей – до них у школи зайдуть окупанти, які вижили в Україні.

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В Росії напередодні річниці повномасштабного вторгнення на територію України проведуть масові акції. Росіяни вітатимуть "захисників вітчизни" з 20 до 24 лютого. Про це стало відомо з матеріалу "РБК".

Кремль розіслав у регіони рекомендації провести акції "Нашим героям", повідомляє "РБК". Приводів два: так звана "воєнна операція" та День захисника вітчизни. Регіональній владі поставили завдання організувати масові заходи та зібрати якомога більше росіян на них.

Один з основних заходів назвали на честь відомого художнього твору — "Герой нашого часу". Учасників планують виставити у форму "зірки героя" для запису відеопривітання з Днем захисника вітчизни. Знімати це дійство збираються на тлі пам’ятників та графіті, "присвячених героям вітчизни та СВО". Бажано ще розповісти кілька цікавих фактів про "героїв", вважають у Кремлі.

Взагалі створення тематичних графіті — ще одна рекомендація Кремля, пише росЗМІ. Російські вулиці прикрасять зображеннями окупантів в межах акції "Обличчя героїв".

Та мистецтвом і урочистими привітаннями в Росії не обмежились. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення в Україну росіяни проведуть майстер-класи. Усі охочі зможуть навчитись в’язати теплі шкарпетки та рукавиці, а також виготовляти окопні свічки й кисети для російських військових.

Вишивка на кисетах теж вже продиктована, повідомили джерела з російських регіонів. Вироби прикрасять пропагандистські лозунги: "чекаємо з перемогою", "вперед до перемоги" та "рідному герою". Всередину кисетів керівництво рекомендує вкласти лист, адресований загарбникам.

Школярів залучать до акцій теж. У школах пройдуть зустрічі з військовими, що повернулись з війни в Україні, та проведуть уроки про подвиги російської армії.

Окрему увагу приділили соцмережам. Росіянкам пропонують записати відеопривітання для "захисників" з подякою за їхню роботу.

Сьогодні, 16 лютого, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив про заходи до річниці війни у РФ для підготовки населення до мобілізації. Посадовець розповів, що в Кремлі розповідатимуть народу про необхідність захисту країни. Так росіян готують до нової хвилі мобілізації. "Пропаганду треба чимось підживлювати", — заявив Андрій Юсов.

Також сьогодні медіа Euobserver повідомило, що ЄС заборонить експорт унітазів, біде та зливних бачків в Росію. Десятий пакет санкцій до річниці вторгнення включатиме сантехніку. Заборона продажу РФ унітазів, пишуть у виданні, виглядає символічно.