В Украине сформируют первый польский батальон: чем он будет заниматься

Кроме польского подразделения будет также сформирован батальон из граждан Германии, которые хотят противостоять российской агрессии против Украины.

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В Украине объявили о намерении создать первый польский добровольческий батальон, который будет подчинен Министерству обороны. Польское спецподразделение будет выполнять разведывательно-диверсионные задачи, сообщает польское издание Onet.

В сообщении указывается, что 15 февраля в Киеве состоялась встреча, на которой было объявлено о формировании первого спецотряда, который будет состоять из поляков. На встрече присутствовал гражданин Польши, который является организатором отряда, несколько польских добровольцев, командир и начальник штаба российского РДК (Российского добровольческого корпуса), воюющего за Украину, и представитель Минобороны Украины. Из соображений безопасности все эти люди остаются анонимными.

Издание сообщает, что в состав нового подразделения войдут граждане Польши которые имеют большой военный опыт, а также польские добровольцы. Батальон будет сотрудничать с другими аналогичными подразделениями и заниматься разведкой и диверсиями.

Представитель Минобороны Украины заявил, что в течение недели или двух всем польским добровольцам будут переданы украинские военные билеты.

"С поляками намного легче, чем с белорусами или россиянами. Подразделение не будет входить в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины, в котором до сих пор польские добровольцы воевали бок о бок с добровольцами из других стран, выполняя фронтовые задачи. Это будет независимое от этого легиона спецподразделение, подчиненное непосредственно Министерству обороны Украины", — цитирует издание представителя Минобороны Украины.

"Для меня чрезвычайно важно, что мне дали возможность сформировать первое польское спецподразделение в Украине", — сказал польский организатор подразделения. — "Польша – это страна, которая больше всего поддерживает Украину, поэтому я особенно горжусь тем, что мне досталась эта роль. Уверен, что наша часть станет образцом для других подобных формирований".

Сообщается, что новое польское подразделение будет называться Польским добровольческим легионом. Издание также сообщает, что аналогичное подразделение сейчас формируется из граждан Германии.

Польское, белорусское и немецкое подразделения ориентированы на совместную подготовку, а также сотрудничество после того, как каждое из подразделений станет самостоятельным. Они также предусматривают общее использование специалистов на различных заданиях.

Напомним, 14 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для нужд украинской армии передадут 74 танка. Украинскую армию усилят 14 танками Leopard 2A4, а также 30 Т-72 и 30 PT-91 Twardy. Последняя машина — это польская глубокая модернизация Т-72.

Также польский премьер заявлял, что его страна готова отправить Украине истребители для нужд ВСУ, однако не из числа первых стран.