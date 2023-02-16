В Україні сформують перший польський батальйон: чим він займатиметься

Окрім польського підрозділу буде також сформовано батальйон із громадян Німеччини, які хочуть протистояти російській агресії проти України.

Related video

В Україні оголосили про намір створити перший польський добровольчий батальйон, який буде підпорядкований Міністерству оборони. Польський спецпідрозділ виконуватиме розвідувально-диверсійні завдання, повідомляє польське видання Onet.

У повідомленні зазначається, що 15 лютого у Києві відбулася зустріч, на якій було оголошено про формування першого спецзагону, який складатиметься із поляків. На зустрічі був присутній громадянин Польщі, який є організатором загону, кілька польських добровольців, командир та начальник штабу російського РДК (Російського добровольчого корпусу), який воює за Україну, та представник Міноборони України. З міркувань безпеки усі ці люди залишаються анонімними.

Видання повідомляє, що до складу нового підрозділу увійдуть громадяни Польщі, які мають великий військовий досвід, а також польські добровольці. Батальйон співпрацюватиме з іншими аналогічними підрозділами і займатиметься розвідкою та диверсіями.

Представник Міноборони України заявив, що протягом тижня чи двох усім польським добровольцям буде передано українські військові квитки.

"З поляками набагато легше, ніж із білорусами чи росіянами. Підрозділ не входитиме до складу Міжнародного легіону територіальної оборони України, в якому досі польські добровольці воювали пліч-о-пліч з добровольцями з інших країн, виконуючи фронтові завдання. Це буде незалежний від цього легіону спецпідрозділ, підпорядкований безпосередньо Міністерству оборони України", — цитує видання представника Міноборони України.

"Для мене надзвичайно важливо, що мені дали можливість сформувати перший польський спецпідрозділ в Україні, — сказав польський організатор підрозділу. — Польща – це країна, яка найбільше підтримує Україну, тому я особливо пишаюся тим, що мені дісталася ця роль. Впевнений, що наша частина стане взірцем для інших подібних формувань".

Повідомляється, що новий польський підрозділ називатиметься Польським добровольчим легіоном. Видання також повідомляє, що аналогічний підрозділ зараз формується із громадян Німеччини.

Польський, білоруський та німецький підрозділи орієнтовані на спільну підготовку, а також співпрацю після того, як кожен із підрозділів стане самостійним. Вони також передбачають загальне використання спеціалістів на різних завданнях.

Нагадаємо, 14 лютого прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що для потреб української армії передадуть 74 танки. Українську армію посилять 14 танками Leopard 2A4, а також 30 Т-72 та 30 PT-91 Twardy. Остання машина – це польська глибока модернізація Т-72.

Також польський прем'єр заявляв, що його країна готова відправити Україні винищувачі для потреб ЗСУ, проте не однією з перших країн.