Шубы для вдов: журналисты раскрыли аферу российских пропагандистов в Макеевке

По словам одной из участниц событий, в пропагандистском ролике, где якобы вдовам убитых пророссийских боевиков раздавали шубы, участвовали только пять женщин, которые по-настоящему остались без мужей. А одежда, с которой они стояли в кадре, оказалась ношеной.

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Вдовы якобы убитых пророссийских террористов, которым в Макеевке недавно выдали шубы как своеобразную "компенсацию" за смерть родных, оказались нанятой массовкой. Об этом идет речь в материале "Слидство. Инфо".

Журналисты приняли решение разыскать женщин, которые позировали на фотокамеры с шубами, полученными за убитых мужей, после того, как одна из них заявила о мошенничестве.

В первую очередь медиа связалось с ней. Женщину зовут Валентина и она пожаловалась журналистам о том, что "подарок" в виде шубы у нее забрали. К тому же, одежда оказалась снятой с чужого плеча.

"Знаете, та шуба, которую дали мне, она не была полностью новой. Она была немного поношена как бы и без бирки. Я сначала подумала, что поэтому и забрали и дадут потом новую. Но нет. Я уже не знаю, что и думать", — написала она в чате, в котором общалась с представителями СМИ.

Кроме того, Валентина призналась в том, что она — не вдова и была нанята организаторами для массовки.

"Я-то понимаю, когда у меня отобрали. Я-то не вдова. А вот за других женщин обидно". — написала она.

По словам Валентины, организаторы попросили женщину сняться в пропагандистском ролики, мотивируя это тем, что нужное количество настоящих вдов найти не смогли.

Она уточнила, то во время записи ролика настоящих вдов, мужья которых были ликвидированы, было всего пять человек. Двум женщинам из массовки даже не хватило шуб и они не участвовали в кадре.

Журналистам также удалось идентифицировать нескольких других женщин, которые снимались для пропагандистского видео и фото. Это:

Ольга Рафаилова. Жительница Макеевки, сын которой (боевик с позывным "Раф"), был ликвидирован еще семь лет назад;

Валерия Вовк. Вдова ликвидированного боевика с позывным "Москва";

Наталья Денисюк-Кудрявцева. Женщина проживает в Ясиноватой. Ее мужа — боевика с позывным "Гагарин" — ликвидировали в 2019 году.

Напомним, несколько дней назад у жен ликвидированных пророссийских боевиков "ДНР" на Донбассе отобрали шубы, которые им выдали в качестве компенсации за потерю супругов во время полномасштабной войны в Украине. Это произошло сразу после съемок видео, на котором женщины благодарят оккупантов за подарки.

Фокус также писал, что летом 2022 года жителю Саратовской области власти выплатили компенсацию за гибель сына в Украине. На так называемые "гробовые" мужчина приобрел автомобиль "Лада".