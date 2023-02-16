Шуби для вдів: журналісти розкрили аферу російських пропагандистів у Макіївці

За словами однієї з учасниць подій, у пропагандистському ролику, де нібито вдовам убитих проросійських бойовиків роздавали шуби, брали участь лише п'ять жінок, які по-справжньому залишилися без чоловіків. А одяг, з яким вони стояли в кадрі, виявився ношеним.

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Вдови нібито вбитих проросійських терористів, яким у Макіївці нещодавно видали шуби як своєрідну "компенсацію" за смерть рідних, виявилися найнятою масовкою. Про це йдеться у матеріалі "Слідство. Інфо".

Журналісти вирішили розшукати жінок, які позували на фотокамери з шубами, отриманими за вбитих чоловіків, після того, як одна з них заявила про шахрайство.

Насамперед медіа зв'язалося з нею. Жінку звуть Валентина, і вона поскаржилася журналістам про те, що "подарунок" у вигляді шуби у неї забрали. До того ж одяг виявився знятим з чужого плеча.

"Знаєте, та шуба, яку дали мені, вона не була повністю новою. Вона була трохи поношена як би і без бирки. Я спочатку подумала, що тому й забрали і дадуть потім нову. Але ні. Я вже не знаю, що й думати", — написала вона у чаті, в якому спілкувалася із представниками ЗМІ.

Крім того, Валентина зізналася, що вона — не вдова і найнята організаторами для масовки.

"Я розумію, коли в мене відібрали. Я не вдова. А ось за інших жінок прикро", — написала вона.

За словами Валентини, організатори попросили жінку знятися у пропагандистських роликах, мотивуючи це тим, що потрібної кількості справжніх вдів знайти не змогли.

Вона уточнила, що під час запису ролика справжніх вдів, чоловіки яких ліквідовані, було лише п'ять осіб. Двом жінкам із масовки навіть не вистачило шуб і вони не брали участь у кадрі.

Журналістам також вдалося ідентифікувати кількох інших жінок, які знімалися для пропагандистського відео та фото. Це:

Ольга Рафаїлова. Мешканка Макіївки, син якої (бойовик із позивним "Раф") ліквідований ще сім років тому;

Валерія Вовка. Вдова ліквідованого бойовика із позивним "Москва";

Наталія Денисюк-Кудрявцева. Жінка проживає в Ясинуватій. Її чоловіка — бойовика з позивним "Гагарін" — ліквідували у 2019 році.

Нагадаємо, кілька днів тому у дружин ліквідованих проросійських бойовиків "ДНР" на Донбасі відібрали шуби, які їм видали як компенсацію за втрату подружжя під час повномасштабної війни в Україні. Це сталося відразу після зйомок відео, на якому жінки дякують окупантам за подарунки.

Фокус також писав, що влітку 2022 року жителю Саратівської області влада виплатила компенсацію за загибель сина в Україні. На так звані "гробові" чоловік придбав автомобіль "Лада".