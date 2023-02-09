У дружин ліквідованих бойовиків "ДНР" відібрали шуби, видані їм як "компенсацію", — ЗМІ

Жінки втратили шуби відразу після зйомок відео, на якому вони дякують окупантам за подарунки. Їм пояснили, що хутряні вироби видали помилково.

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У дружин ліквідованих проросійських бойовиків "ДНР" на Донбасі відібрали шуби, які їм видали як компенсацію за втрату подружжя під час повномасштабної війни в Україні. Це сталося відразу після зйомок відео, на якому жінки дякують окупантам за подарунки. Про це пише видання Meduza.

На початку лютого людина з оточення "ексміністра оборони ДНР" Ігоря "Стрілкова" Гіркіна, на ім'я Євген Скрипник повідомив, що дружинам загиблих бойовиків "ДНР" передали 21 шубу. За його словами, це сталося завдяки зусиллям бізнесмена Олександра Боряка, який є засновником компанії "Пушніна Югри", а доставкою подарунків займалася дружина Стрєлкова Мирослава Регінська. 6 лютого вона опублікувала відео, на якому 13 жінок тримають шуби та дякують за подарунки. Зі свого боку людина, яка знімає ролик, говорить на відео, що "в такі моменти відчуваєш, що ми одна сім'я".

Після публікації відео організація "Феміністський Антивоєнний Опір" зв'язалася з однією з жінок, які знялися в ролику, і дізналася, що у неї і як мінімум трьох інших жінок шуби забрали відразу після зйомки. Спочатку їм заявили, що шуби нібито поганої якості і пообіцяли видати нові, а потім уточнили, що шуби видали помилково і вони призначалися іншим.

Також співрозмовниця активістів розповіла, що жінкам повідомили про роздачу шуб на роботі, пообіцявши їм дорогі подарунки з Москви, якщо вони погодяться знятись у ролику. При цьому вона додала, що такі зйомки є поширеною практикою, і що найчастіше вдови в таких роликах виявляються "підставними". Чи брали участь у ролику справжні вдови чи ні — невідомо.

Крім того, в публікації йдеться, що компанія Боряка "Пушніни Югри" була ліквідована у 2021 році, проте сам бізнесмен зареєстрований як індивідуальний підприємець у сфері "виробництва хутряних виробів".

Нагадаємо, влітку жителеві Саратовської області влада виплатила компенсацію за загибель сина в Україні. На так звані "гробові" чоловік придбав автомобіль "Лада".

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