Бої за "гробові": як російська родина ділила компенсацію за вбитого окупанта

Загибель в Україні єфрейтора ЗС РФ Валерія Коваленка порадувала його тітку, яка зуміла привласнити 12 млн рублів, і засмутила сестру та діда, які залишилися ні з чим.

За смерть на війні в Україні 27-річного єфрейтора Валерія Коваленка його сім'ї належала велика виплата — 12 млн рублів (за офіційним курсом Центробанку РФ — приблизно 6,5 млн грн). Держава виплатила компенсацію, яку росіяни прозвали "гробовими", проте це посварило родичів російського солдата, які не зуміли поділити гроші, пишуть росЗМІ. Про цю історію журналісти дізналися завдяки сестрі загиблого, яка вирішила оприлюднити сімейний конфлікт у надії отримати свою частку.

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У якій сім'ї виріс загиблий окупант?

Загиблий єфрейтор жив у селі у Волгоградській області. Батьків Валерія Коваленка позбавили батьківських прав, тому його разом із молодшою сестрою Любов'ю виховував дід Володимир, на нього й було оформлено опіку. Також у Коваленка є тітка Любов Жубрина.

Сестра загиблого розповіла, що тітка час від часу забирала в діда частину опікунської допомоги, хоча не мала на це права, а її діти постійно приходили в гості, забирали речі та їжу, а також "травили" двоюрідних брата та сестру. Тітка вважала загиблого нікчемною людиною і зовсім її не любила.

Любов Коваленко вважає, що через це її брат у дитинстві отримав психологічну травму, образа точила його до кінця життя. Наприклад, незадовго до смерті він ділився з нею спогадами про те, як його сім'ю завжди обділяли.

[ + – ] Сестра окупанта поділилася листуванням з ним в "Одноклассниках"

Як Коваленко потрапив до армії?

Після закінчення школи Валерій закінчив кухарські курси, потім пішов до армії. За словами сестри, служба йому дуже сподобалася, тож він підписав контракт. Потрапивши в Україну, окупант прожив недовго: 1 березня стало відомо про його загибель, а вже 3 березня було організовано похорон, під час якого родичам повідомили, що Валерія Коваленка посмертно нагороджено Орденом мужності.

Під час похорону сестра загиблого звернула увагу на дивну поведінку своєї тітки Любові Журбиної, яка не підпускала її до військовослужбовців, котрі супроводжували труну. Уточнювати у них долю "гробових" Коваленко не стала. Однак невдовзі серйозно задумалася про отримання компенсації.

Як тітці вдалося присвоїти "гробові"?

За словами Любові Коваленко, її діду, як опікуну, належало 12 млн рублів "гробових". Однак вона дізналася у нього, що отримати компенсацію він довірив Жубриній, оформивши на неї генеральну довіреність. Тепер сестра окупанта впевнена, що тітка просто скористалася станом убитого горем старого та її відсутністю: оскільки вона перебувала на навчанні у сусідньому місті.

Від діда дівчина дізналася, що в червні він разом з її тіткою зняв з картки 2,9 млн рублів, а після, отримавши довіреність, Журбина вже самостійно перевела в готівку залишок коштів: 10 червня — 4,4 млн і 20 червня — 5 млн.

"Дідусь був у розгубленості, у нього було горе, а у Журбиної горя не було, — каже сестра загиблого. — Їй було важливо швидше привласнити гроші за загибель свого племінника. На прохання дідуся про повернення вона відповіла відмовою, радісно розмахуючи довіреністю. Люди заради грошей готові на все і навіть йти по трупах, зганьбивши честь солдата".

Як сестра окупанта намагалася повернути гроші?

Любов Коваленко вирішила добиватися справедливості у поліції, але її там запевнили, що складу злочину в цій ситуації не бачать, тому в порушенні кримінальної справи відмовили. Тоді сестра окупанта написала заяву у військкомат, намагаючись виплатити компенсацію за загиблого брата. Судячи з дати її звернення, 15 червня вона сподівалася, що виплату просто продублюють, але у військкоматі дівчині відповіли, що "гробові" їй не належать.

13 липня Любов Коваленко разом із дідом вирушила до прокуратури, щоб написати скаргу на несправедливий розподіл "гробових". Там же була присутня і тітка загиблого, яка заявила, що ця сімейна справа і розбиратися з нею треба вдома. У відповідь Володимир Коваленко вимагає, щоб вона більше не називала його батьком. Сестра загиблого записала їхню розмову.

Нагадаємо, у програмі російського пропагандиста Дмитра Кисельова "Вести недели" показали сюжет про те, як мешканець Саратовської області отримав компенсацію — "гробові" — від влади за загибель сина в Україні. Гроші росіянин вирішив витратити на нову "Ладу", здійснивши першу поїздку на могилу до сина.

Раніше повідомлялося про те, як жителі російського Бєлгорода руйнують власні будинки, щоб видати ушкодження за результати нібито обстрілів із боку Збройних сил України. Так аферисти хочуть змусити владу виплачувати їм компенсації.

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