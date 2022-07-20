Бои за "гробовые": как российская семья делила компенсацию за убитого оккупанта

Гибель в Украине ефрейтора ВС РФ Валерия Коваленко порадовала его тетю, которая сумела присвоить 12 млн рублей, и огорчила сестру и деда, оставшихся почти ни с чем.

За смерть на войне в Украине 27-летнего ефрейтора Валерия Коваленко его семье полагалась крупная выплата — 12 млн рублей (по официальному курсу Центробанка РФ — около 6,5 млн грн). Государство выплатила компенсацию, которую россияне прозвали "гробовыми", однако это рассорило родственников российского солдата, которые не сумели поделить деньги, пишут росСМИ. Об этой истории журналисты узнали благодаря сестре погибшего, которая решила предать огласке семейный конфликт в надежде получить свою долю.

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В какой семье вырос погибший оккупант?

Погибший ефрейтор жил в селе в Волгоградской области. Родителей Валерия Коваленко лишили родительских прав, поэтому его вместе с младшей сестрой Любовью воспитывал дед Владимир, на него и была оформлена опека. Также у Коваленко есть тетя Любовь Жубрина.

Сестра погибшего рассказала, что тетка время от времени отбирала у деда часть опекунского пособия, хотя не имела на это права, а ее дети постоянно приходили в гости, забирали вещи и еду, а также "травили" двоюродных брата и сестру. Тетя считала погибшего никчемным человеком и совсем его не любила.

Любовь Коваленко считает, что из-за этого ее брат в детстве получил психологическую травму, обида точила его до конца жизни. Например, незадолго до смерти он делился с ней воспоминаниями о том, как его семью вечно обделяли.

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Как Коваленко попал в армию?

После окончания школы Валерий окончил поварские курсы, потом пошел в армию. По словам сестры, служба ему очень понравилась, поэтому он подписал контракт. Попав в Украину, оккупант прожил недолго: 1 марта стало известно о его гибели, а уже 3 марта были организованы похороны, во время которых родственникам сообщили, что Валерий Коваленко посмертно награжден Орденом мужества.

Во время похорон сестра погибшего обратила внимание на странное поведение своей тетки Любови Жубриной, которая не подпускала ее к военнослужащим, сопровождавшим гроб. Уточнять у них судьбу "гробовых" Коваленко не стала. Однако вскоре всерьез задумалась о получении компенсации.

Как тетке удалось присвоить "гробовые"?

По словам Любови Коваленко, ее деду, как опекуну, полагалось 12 млн рублей "гробовых". Однако она узнала у него, что получить компенсацию он доверил Жубриной, оформив на нее генеральную доверенность. Теперь сестра оккупанта уверена, что тетка просто воспользовалась состоянием убитого горем старика и ее отсутствием: она находилась на учебе в соседнем городе.

От деда девушка узнала, что в июне он вместе с ее тетей снял с карточки 2,9 млн рублей, а после, получив доверенность, Жубрина уже в одиночку обналичила остаток средств: 10 июня — 4,4 млн и 20 июня — 5 млн.

"Дедушка был в растерянности, у него было горе, а у Жубриной горя не было, — говорит сестра погибшего. — Ей было важно скорее присвоить деньги за гибель своего племянника. На просьбы дедушки о возврате она ответила отказом, радостно размахивая доверенностью. Люди ради денег готовы на все и даже идти по трупам, опорочив честь солдата".

Как сестра оккупанта пробовала вернуть деньги?

Любовь Коваленко решила добиваться справедливости в полиции, но ее там заверили, что состава преступления в этой ситуации не видят, поэтому в возбуждении уголовного дела отказали. Тогда сестра оккупанта написала заявление в военкомат, пытаясь добиться выплаты компенсации за погибшего брата. Судя по дате ее обращения — 15 июня, она надеялась, что выплату просто продублируют, но в военкомате девушке ответили, что "гробовые" ей не положены.

13 июля Любовь Коваленко вместе с дедом отправилась в прокуратуру, чтобы написать жалобу на несправедливое распределение "гробовых". Там же присутствовала и тетка погибшего, которая заявила, что это семейное дело и разбираться с ним нужно дома. В ответ Владимир Коваленко потребовал, чтобы она больше не называла его отцом. Сестра погибшего записала их разговор.

Напомним, в программе российского пропагандиста Дмитрия Киселева "Вести недели" показали сюжет о том, как житель Саратовской области получил компенсацию — "гробовые" — от властей за гибель сына в Украине. Деньги россиянин решил потратить на новую "Ладу", сделав первую поездку на могилу к сыну.

Ранее сообщалось о том, как жители российского Белгорода разрушают собственные дома, чтобы выдать повреждения за результаты якобы обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Таким образом аферисты хотят вынудить власти выплачивать им компенсации.

Также Фокус рассказывал, как в середине мая под Харьковом погиб 21-летний российский солдат, который пошел на войну против Украины, чтобы заработать денег на пластическую операцию.