"Лади" закінчилися: вдовам з ОРДЛО видають шуби як компенсацію за чоловіків (фото)

Про вручення жінкам "обновок" відзвітував соратник колишнього ватажка проросійських бойовиків "ДНР" Гіркіна Євген Скрипник. Компенсації у вигляді шуб вже встигли отримати дві мешканки окупованого Донбасу.

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На території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей вдови солдатів, що воювали на боці Російської Федерації, почали отримувати шуби як компенсацію. Про це стало відомо із Telegram-каналу Євгена Скрипника.

Автор публікацій є соратником т.з. "колишнього голови міноборони ДНР" Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.

На своєму каналі Скрипник звітує про "подарунки" жінкам, які втратили чоловіків у російсько-українській війні, уточнюючи, що вони надходять від "представників російського активу Москви, Олександра та Мирослави".

За словами Євгена Скрипника, "компенсацію" вже встигли отримати щонайменше дві мешканки "ЛДНР" – Наталія та Валентина.

[ + – ] Дружини вбитих сепаратистів позують із шубами

Нагадаємо, що в липні минулого року російські пропагандисти показали сюжет про те, як жителеві Саратовської області влада виплатила компенсацію за загибель сина в Україні. На так звані "могильні" чоловік придбав автомобіль "Лада", про який він давно мріяв.

Фокус також писав про те, як російська родина з Волгоградської області ділила компенсацію за вбитого окупанта. Тітка загиблого в Україні єфрейтора Збройних сил РФ Валерія Коваленка зуміла присвоїти 10 млн рублів, чим сильно засмутила сестру і діда, що залишилися майже ні з чим.

Ще ми писали про те, що російські мобілізовані отримали як гуманітарну допомогу з міста Печори балаклави з вушками. Один із окупантів вирішив приміряти балаклаву, після чого був прозваний товаришами по службі "російським Бетменом".