"Лады" закончились: вдовам из ОРДЛО выдают шубы в качестве компенсации за мужей (фото)

О вручении женщинам "обновок" отчитался соратник бывшего главаря пророссийских боевиков "ДНР" Гиркина Евгений Скрипник. Компенсации в виде шуб уже успели получить две жительницы оккупированного Донбасса.

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На территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей вдовы солдат, воевавших на стороне Российской Федерации, начали получать шубы в качестве компенсации. Об этом стало известно из Telegram-канала Евгения Скрипника.

Автор публикаций является соратником т. н. "бывшего главы минобороны ДНР" Игоря Стрелкова Гиркина.

На своем канале Скрипник отчитывается о "подарках" женщинам, потерявших мужей в росийско-украинской войне, уточняя, что они поступают от "представителей русского актива Москвы, Александра и Мирославы".

По словам Евгения Скрипника "компенсацию" уже успели получить по меньшей мере две жительницы "ЛДНР" – Наталья и Валентина.

[ + – ] Жены убитых сепаратистов позируют с шубами

Напомним, что в июле прошлого года российские пропагандисты показали сюжет о том, как жителю Саратовской области власти выплатили компенсацию за гибель сына в Украине. На так называемые "гробовые" мужчина приобрел автомобиль "Лада", о котором, по его словам, он давно мечтал.

Фокус также писал о том, как российская семья из Волгоградской области делила компенсацию за убитого оккупанта. Тетя погибшего в Украине ефрейтора Вооруженных сил РФ Валерия Коваленко, сумела присвоить 10 млн рублей, чем сильно огорчила сестру и деда, оставшихся почти ни с чем.

Еще мы писали о том, что российские мобилизованные получили в качестве гуманитарной помощи из города Печоры балаклавы с ушками. Один из оккупантов решил примерить балаклаву, после чего был прозван сослуживцами "российским Бэтменом".