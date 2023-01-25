"Российский Бэтмен": мобилизованным из РФ прислали балаклавы с ушками (видео)

Российские солдаты обратились к главе администрации и заявили, что "благодарны за эту гуманитарную помощь".

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Мобилизованы военнослужащие из Российской Федерации получили в качестве гуманитарной помощи из города Печоры балаклавы с ушками. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованном российским Telegram-каналом.

"Глава города Печора отличился, отправляя помощь мобилизованным … Интересно он представляет себе, что такое балаклава?", — написал автор публикации.

В ответ на эту "помощь" российские солдаты решили записать видеообращение к чиновнику. Один из мобилизованных решил примерить балаклаву, после чего был назван сослуживцами "российским Бэтменом".

"Горячо любимый, уважаемый наш глава администрации мы очень благодарны за эту гуманитарную помощь, что вы нам дали такие прекрасные вещи", — сказал один из военнослужащих.

[ + – ] Российский солдат в балаклаве с ушками

Напомним, что в октябре прошлого года стало известно о том, что некоторым мобилизованным в России выдают вместо носков портянки. Подтверждением тому стало видео, в котором российский солдат жалуется, что не может надеть портянку правильно.

[ + – ] Мобилизованный россиянин получил портянки

Фокус также писал о том, что 22 ноября спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сообщил о случаях разведения костров российскими оккупантами прямо на позициях. По его словам, таким образом мобилизованные россияне демаскируют свои позиции для украинской артиллерии.

Еще мы писали о том, что мобилизованные из Ярославской области, записавшие видеообращение с жалобой на командование, перестали выходить на связь. Об этом 24 января сообщил местный Telegram-канал, со ссылкой на слова родственников.