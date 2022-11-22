Демаскируют свои позиции: мобилизованные РФ курят и жгут костры на своих позициях, – ВСУ

Оккупанты не знают как маскировать свои позиции и часто не имеют теплой одежды, поэтому вынуждены греться, раскрывая свои позиции для украинской артиллерии.

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Российские мобилизованные военные настолько плохо экипированы, что жгут костры, чтобы согреться прямо на позициях. Об этом сообщает спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает "Лига. Новости".

Российские мобилизованные не обучены и не знают, как правильно маскировать свои позиции. Как заявляет Череватый, противник демаскирует свои позиции для украинской артиллерии.

"Новомобилизованные, которые еще не научены, как правильно маскироваться и не демаскировать свою позицию, и имеют плохую амуницию – они разжигали костры, курили в окопах – демаскировали позиции для артиллерии ВСУ", — рассказал Череватый.

Также в ходе боев украинские военные замечают на пленных и на ликвидированных солдатах РФ плохую одежду и обувь, которая не соответствует времени года. В командовании предполагают, что чем больше будет мобилизованных, тем хуже будет их комплектация так как в РФ будут использовать менее качественные запасы.

В Восточной группировке войск отмечают, что 21 ноября атак оккупантов на Донбассе было меньше из-за ухудшения погоды, но на количестве обстрелов это не отразилось.

Напомним, в РФ начались показательные задержания мобилизованных за отказ воевать в Украине. В Белгороде на плаце задержали двух бойцов за отказ выполнять приказы.

По данным росСМИ, в Украине за 12 дней ликвидировали 2500 мобилизованных солдат РФ.