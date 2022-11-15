В Украине за 12 дней ликвидировали 2500 мобилизованных россиян, — росСМИ

На передовую, по данным журналистов, отправляют людей, которые не обучались ведению боевых действий.

Related video

Вооруженные силы Украины за 12 дней уничтожили в Луганской области около 2500 мобилизованных россиян. Об этом свидетельствует аудиоперехват разговора оккупанта из Липецкой области, который оказался в распоряжении издания "Верстка".

Мобилизованный россиянин пожаловался, что командование считает призванных в ряды ВС РФ граждан в качестве "пушечного мяса". По словам захватчика, на передовую отправляют даже солдат из комендантской роты, которых не обучали ведению боевых действий.

"Никто не вывозит убитых и раненых. Им вообще п***й. Комбат рассказывал, что нам нужно продержаться две недели, потом подойдут другие, которые будут держать оборону, а нас отправят обратно… Как нам две недели держаться? Мы здесь всего 12 дней, а у нас уже полка нет. 2500 человек погибло", — продолжил мобилизованный в ходе разговора.

Житель Липецкой области утверждает, что командование ВС РФ подает сведения о потерях на основании количества погибших и раненых, которых доставляют в госпиталь.

Мобилизованным, по словам оккупанта, которые не желают выполнять приказы и воевать, угрожают уголовными делами по статье "дезертирство".

Отметим, что несколькими днями ранее президент Владимир Зеленский сравнил потери Украины и России. По словам главы государства, Кремль потерял убитыми и ранеными в 10 раз больше, чем Киев.

Также сообщалось, что США оценивают потери России в войне против Украины в 100 тысяч человек.