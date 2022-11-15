В Україні за 12 днів ліквідовано 2 500 мобілізованих росіян, — росЗМІ

На передову, за даними журналістів, відправляють людей, які не навчалися веденню бойових дій.

Related video

Збройні сили України за 12 днів знищили в Луганській області майже 2 500 мобілізованих росіян. Про це свідчить аудіоперехоплення розмови окупанта з Липецької області, яка опинилась у розпорядженні видання "Верстка".

Мобілізований росіянин поскаржився, що командування вважає призваних до лав ЗС РФ громадян "гарматним м'ясом". За словами загарбника, на передову відправляють навіть солдат із комендантської роти, яких не навчали веденню бойових дій.

"Ніхто не вивозить убитих і поранених. Їм взагалі п***й. Комбат розповідав, що нам потрібно протриматися два тижні, потім підійдуть інші, які триматимуть оборону, а нас відправлять назад... Як нам два тижні триматися? Ми тут лише 12 днів, а в нас уже полку немає. 2 500 людей загинуло", — продовжив мобілізований під час розмови.

Житель Липецької області стверджує, що командування ЗС РФ подає відомості про втрати на підставі кількості загиблих і поранених, яких доставляють до шпиталю.

Мобілізованим, за словами окупанта, які не бажають виконувати накази та воювати, погрожують кримінальними справами за статтею "дезертирство".

Зазначимо, що кількома днями раніше президент Володимир Зеленський порівняв втрати України та Росії. За словами глави держави, Кремль втратив убитими та пораненими в 10 разів більше, ніж Київ.

Також повідомлялося, що США оцінюють втрати Росії у війні проти України у 100 тисяч осіб.