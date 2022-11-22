Демаскують свої позиції: мобілізовані РФ курять і палять багаття на своїх позиціях, – ЗСУ

Окупанти не знають, як маскувати свої позиції і часто не мають теплого одягу, тому змушені грітися, розкриваючи свої позиції для української артилерії.

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Російські мобілізовані військові настільки погано споряджені, що палять багаття, аби зігрітися прямо на позиціях. Про це повідомляє речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає "Ліга. Новини".

Російські мобілізовані не навчені та не знають, як правильно маскувати свої позиції. Як заявляє Череватий, супротивник демаскує свої позиції для української артилерії.

"Новомобілізовані, які ще не навчені, як правильно маскуватися та не демаскувати свою позицію, і мають погану амуніцію — вони розпалювали багаття, курили в окопах — демаскували позиції для артилерії ЗСУ", — розповів Череватий.

Також у процесі боїв українські військові помічають на полонених і на ліквідованих солдатах РФ поганий одяг та взуття, яке не відповідає порі року. У командуванні припускають, що чим більше буде мобілізованих, тим гіршою буде їх комплектація, оскільки в РФ будуть використовувати менш якісні запаси.

У Східному угрупуванні військ зазначають, що 21 листопада атак окупантів на Донбасі було менше через погіршення погоди, але на кількість обстрілів це не вплинуло.

Нагадаємо, в РФ почалися показові затримання мобілізованих за відмову воювати в Україні. У Бєлгороді на плацу затримали двох бійців за відмову виконувати накази.

За даними росЗМІ, в Україні за 12 днів ліквідували 2 500 мобілізованих солдат РФ.