"Російський Бетмен": мобілізованим з РФ відправили балаклави з вушками (відео)

Російські солдати звернулися до глави адміністрації та заявили, що "вдячні за цю гуманітарну допомогу".

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Мобілізовані військовослужбовці з Російської Федерації отримали як гуманітарну допомогу з міста Печори балаклави з вушками. Про це стало відомо з відеоролика, опублікованого російським Telegram-каналом.

"Голова міста Печора відзначився, відправляючи допомогу мобілізованим... Цікаво він уявляє, що таке балаклава?" — написав автор публікації.

У відповідь на цю "допомогу" російські солдати вирішили записати відеозвернення до чиновника. Один із мобілізованих вирішив приміряти балаклаву, після чого був названий товаришами по службі "російським Бетменом".

"Гаряче коханий, шановний наш голова адміністрації ми дуже вдячні за цю гуманітарну допомогу, що ви нам дали такі чудові речі", — сказав один із військовослужбовців.

[ + – ] Російський солдат у балаклаві з вушками

Нагадаємо, що в жовтні минулого року стало відомо про те, що деяким мобілізованим у Росії видають замість шкарпеток онучі. Підтвердженням тому стало відео, в якому російський солдат скаржиться, що не може вдягнути онучі правильно.

[ + – ] Мобілізований росіянин отримав онучі

Фокус також писав про те, що 22 листопада речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий повідомив про випадки розведення багать російськими окупантами прямо на позиціях. За його словами, у такий спосіб мобілізовані росіяни демаскують свої позиції для української артилерії.

Ще ми писали про те, що мобілізовані з Ярославської області, які записали відеозвернення зі скаргою на командування, перестали виходити на зв'язок. Про це 24 січня повідомив місцевий Telegram-канал із посиланням на слова родичів.