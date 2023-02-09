У жен ликвидированных боевиков "ДНР" отобрали шубы, выданные им в качестве "компенсации", — СМИ

Женщины лишились шуб сразу же после съемок видео, на котором они благодарят оккупантов за подарки. Им объяснили, что меховые изделия выдали по ошибке.

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У жен ликвидированных пророссийских боевиков "ДНР" на Донбассе отобрали шубы, которые им выдали в качестве компенсации за потерю супругов во время полномасштабной войны в Украины. Это произошло сразу же после съемок видео, на котором женщины благодарят оккупантов за подарки. Об этом пишет издание Meduza.

В начале февраля человек из окружения экс-"министра обороны ДНР" Игоря "Стрелкова" Гиркина по имени Евгений Скрипник сообщил, что женам погибших боевиков "ДНР" передали 21 шубу. По его словам, это случилось благодаря усилиям бизнесмена Александра Боряка, который является учредителем компании "Пушнина Югры", а доставкой подарков занималась жена Стрелкова Мирослава Регинская. 6 февраля она опубликовала видео, на которой 13 женщин держат шубы и благодарят за подарки. В свою очередь снимающий ролик человек говорит на видео, что "в такие момент ощущаешь, что мы одна семья".

После публикации видео организация "Феминистское Антивоенное Сопротивление" связалась с одной из женщин, которые снялись в ролике, и узнала, что у нее и у как минимум трех других женщин шубы забрали сразу после съемки. Сначала им заявили, что шубы якобы плохого качества, и пообещали выдать новые, а затем уточнили, что шубы выдали по ошибке и они предназначались другим.

Также собеседница активистов рассказала, что женщинам сообщили о раздаче шуб на работе, пообещав им дорогие подарки из Москвы, если они согласятся сняться в ролике. При этом она добавила, что такие съемки являются распространенной практикой, и что зачастую вдовы в таких роликах оказываются "подставными". Участвовали в ролике настоящие вдовы или нет — неизвестно.

Кроме того в публикации говорится, что компания Боряка "Пушнины Югры" была ликвидирована в 2021 году, однако сам бизнесмен зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в сфере "производства меховых изделий".

Напомним, летом жителю Саратовской области власти выплатили компенсацию за гибель сына в Украине. На так называемые "гробовые" мужчина приобрел автомобиль "Лада".

Также мы писали о том, как российская семья из Волгоградской области делила компенсацию за убитого оккупанта.