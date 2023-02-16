Связанно с двумя факторами: СМИ узнали, почему Словакия "тормозит" технику ВСУ на границе

По информации СМИ, кризисная ситуация с ремонтом немецких САУ, принадлежащих теперь Украине, может быть частично связанна с тем, что в Словакии обретает вес пророссийская оппозиция.

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Из-за того, что Словакия блокирует ремонт немецкого оружия для украинских военных, на границе уже скопились десятки разбитых самоходных гаубиц. Об этом сообщает Busines Insider.

По словам инсайдеров, транспортные средства с 15 разбитыми самоходными гаубицами ждут перед границей Словакии, чтобы продолжить путь.

Кроме того, по их информации для того, чтобы хотя бы частично разрядить обстановку, федеральное министерство обороны время от времени доставляло оружие в сервисный центр через соседние страны ЕС.

Согласно данным медиа, после различных вмешательств со стороны федерального правительства на разных уровнях теперь также вмешался канцлер Германии Олаф Шольц. В телефонном разговоре на прошлой неделе действующее правительство Словакии во главе с Эдуардом Хегером заверило канцлера Шольца, что теперь проблема с ремонтом техники для ВСУ будет решена в кратчайшие сроки.

Busines Insider отмечает, что сложившаяся кризисная ситуация может быть связанна с двумя факторами:

с тем, что Германия не предусмотрела всех нюансов, касающихся ремонтного центра для военной техники;

с тем, что в Словакии в преддверии выборов все более приобретает значимость "левая" оппозиция с пророссийскими взглядами.

Напомним, ранее стало известно, что Словакия не пропускает немецкую технику ВСУ для ремонта. По данным журналистов, Словакия трактует правила импорта таким образом, что за ввоз военной техники из Украины нужно платить налоги, поскольку страна не входит в ЕС.

Фокус также писал 13 декабря 2022 года о том, что в Словакии начнут ремонтировать немецкую технику для нужд Украины. По данным журналистов, месяцы тяжелых боев против российской армии сказываются на САУ Panzerhaubitze 2000, переданных летом Киеву. Техника выходит из строя, но ее будут восстанавливать в сервисном центре в соседней стране.