"Требуют налогов": Словакия не пропускает немецкую технику ВСУ для ремонта, – СМИ

По данным журналистов, Словакия трактует правила импорта таким образом, что за ввоз военной техники из Украины нужно платить налоги, поскольку страна не входит в ЕС.

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Германия передала Украине РСЗО MARS II и САУ PzH 2000 и ряд другой техники. По договоренностям ее должны были ремонтировать в Словакии, однако так не происходит из-за налогового спора. Об этом сообщает Suddeutsche Zeitung.

Немецкое правительство профинансировало строительство ремонтного центра недалеко от города Михаловцы в 25 км от границы с Украиной. По соглашению, центр принадлежит оборонному концерну KNDS, но финансируется правительством. На нем должны ремонтировать и проводить техобслуживание таких машин:

ЗСУ Gepard

БМП Marder

танки Leopard

РСЗО MARS II

САУ PzH 2000

Однако в статье отмечают, что был случай, когда РСЗО MARS II неделями простаивала на границе из-за того, что Словакия требует уплаты налогов. По итогу технику отправили ремонтировать в Германию через Польшу — это дополнительные 2000 км пути.

Словакия интерпретирует европейские налоговые правила таким образом, что должны быть уплачены налоги импорта из Украины, так как она не является членом ЕС. Таким образом стоимость ремонта будет обходиться значительно дороже. Вместе с тем журналисты отмечают, что после переговоров министра обороны Германии Бориса Писториуса с министром обороны Словакии Ярославом Надем есть признаки того, что скоро ситуация поменяется.

Европейский концерн KNDS и словацкая фирма Konštrukta, скорее всего, подпишут контракт для получения льгот на импорт из-за войны в Украине.

Напомним, 13 декабря сообщалось, что в Словакии начнут ремонтировать немецкую технику для нужд Украины.

21 декабря СМИ писали, что Германия планирует защищать ремонтную базу в Словакии зенитными установками Mantis.