"Вимагають податків": Словаччина не пропускає німецьку техніку ЗСУ для ремонту, — ЗМІ

За даними журналістів, Словаччина трактує правила імпорту так, що за ввезення військової техніки з України потрібно сплачувати податки, оскільки країна не входить у ЄС.

Related video

Німеччина передала Україні РСЗВ MARS II, САУ PzH 2000 і низку іншої техніки. За домовленостями, її мали ремонтувати в Словаччині, проте це не відбувається через податкову суперечку. Про це повідомляє Suddeutsche Zeitung.

Німецький уряд профінансував будівництво ремонтного центру неподалік від міста Михайлівці за 25 км від кордону з Україною. За угодою, центр належить оборонному концерну KNDS, але фінансується урядом. На ньому повинні ремонтувати й проводити техобслуговування таких машин:

ЗСУ Gepard

БМП Marder

танки Leopard

РСЗВ MARS II

САУ PzH 2000

Однак у статті зазначають, що був випадок, коли РСЗВ MARS II тижнями простоювала на кордоні через те, що Словаччина потребує сплати податків. За підсумками техніку відправили ремонтувати в Німеччину через Польщу — це додаткові 2000 км.

Словаччина інтерпретує європейські податкові правила так, що мають бути сплачені податки імпорту з України, оскільки вона не є членом ЄС. Так вартість ремонту коштуватиме значно дорожче. Водночас журналісти зазначають, що після переговорів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса з міністром оборони Словаччини Ярославом Надем є ознаки того, що незабаром ситуація зміниться.

Європейський концерн KNDS і словацька фірма Konštrukta, найімовірніше, підпишуть контракт для отримання пільг на імпорт через війну в Україні.

Нагадаємо, 13 грудня повідомлялося, що в Словаччині почнуть ремонтувати німецьку техніку для потреб України.

21 грудня ЗМІ писали, що Німеччина планує захищати ремонтну базу в Словаччині зенітними установками Mantis.