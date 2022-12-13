У Словаччині почнуть ремонтувати німецьку військову техніку для України, — ЗМІ

За даними журналістів, місяці важких боїв проти російської армії позначаються на САУ Panzerhaubitze 2000, переданих влітку Києву. Техніка виходить з ладу, але її відновлюватимуть у сервісному центрі в сусідній країні.

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У Словаччині розпочав роботу центр із ремонту великої військової техніки, яка постачається з Німеччини в Україну. Про це пише німецьке видання Handelsblatt.

Як уточнюють журналісти, місяці важких боїв проти російської армії почали позначатися на озброєнні, яке ФРН постачає для ЗСУ. Так, ще в листопаді повідомлялося, що німецькі самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 почали виходити з ладу через їхню інтенсивну експлуатацію на фронті. Відкриваючи сервісний центр Німеччина сподівається забезпечити подальше використання важкого озброєння німецького виробництва в Україні.

Центр розташований неподалік міста Міхаловце на сході країни, приблизно за 40 км від кордону з Україною. Як пише видання, він з'явився завдяки старанням німецької танкобудівної компанії Krauss-Maffei Wegmann. Для цього між ФРН та Словаччиною було підписано спеціальну міжурядову угоду.

"Для нас це дуже важливий внесок у підтримку Збройних сил України. Так ми можемо сприяти тому, щоб системи озброєнь, які ми передали та які так успішно використовувалися, були постійно в робочому стані", — розповів бригадний генерал Крістіан Фрейдінг.

За його словами, відкриття такого центру є хорошим прикладом партнерства та співпраці між Словаччиною та Німеччиною.

На сьогодні ФРН вже передала Україні 14 САУ Panzerhaubitze 2000, п'ять РСЗВ Mars та 30 зенітних установок Gepard. Наразі Україна очікує ще сім "гепардів". Крім того, німецька сторона передала ЗСУ 50 бронетранспортерів Dingo.

Сервісний центр у Словаччині насамперед обслуговуватиме саме це озброєння.

Нагадаємо, перші німецькі гаубиці Panzerhaubitze 2000 Україна отримала у другій половині червня. САУ PzH 2000 стали шостим видом артилерії 155 калібру на службі в ЗСУ.

Раніше Фокус писав про те, що Берлін продовжує відмовлятися постачати в Україну німецькі танки Leopard 2. При цьому США, як мінімум, двічі намагалися вплинути на кабінет Шольца в цьому питанні.