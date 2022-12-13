В Словакии начнут ремонтировать немецкую военную технику для Украины, — СМИ

По данным журналистов, месяцы тяжелых боев против российской армии сказываются на САУ Panzerhaubitze 2000, переданных летом Киеву. Техника выходит из строя, но ее будут восстанавливать в сервисном центре в соседней стране.

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В Словакии начал работу центр по ремонту крупной военной техники, поставляемой из Германии в Украину. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Как уточняют журналисты, месяцы тяжелых боев против российской армии начали сказываться на вооружении, которое ФРГ поставляет для ВСУ. Так, еще в ноябре сообщалось, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 начали выходить из строя из-за их интенсивной эксплуатации на фронте. Открывая сервисный центр, Германия надеется обеспечить дальнейшее использование тяжелого вооружения немецкого производства в Украине.

Центр расположен недалеко от города Михаловце на востоке страны, примерно в 40 км от границы с Украиной. Как пишет издание, он появился благодаря стараниям немецкой танкостроительной компании Krauss-Maffei Wegmann. Для этого между ФРГ и Словакией было подписано специальное межправительственное соглашение.

"Для нас это очень важный вклад в поддержку Вооруженных сил Украины. Таким образом, мы можем способствовать тому, чтобы системы вооружений, которые мы передали и которые так успешно использовались, были постоянно в рабочем состоянии", — рассказал бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

По его словам, открытие такого центра является хорошим примером партнерства и сотрудничества между Словакией и Германией.

На сегодняшний день ФРГ уже передала Украине 14 САУ Panzerhaubitze 2000, пять РСЗО Mars и 30 зенитных установок Gepard. Сейчас Украина ожидает еще семь "гепардов". Кроме того, немецкая сторона передала ВСУ 50 бронетранспортеров Dingo.

Сервисный центр в Словакии в первую очередь будет обслуживать именно это вооружение.

Напомним, первые немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 Украина получила во второй половине июня. САУ PzH 2000 стали шестым видом артиллерии 155-го калибра на службе у ВСУ.

Ранее Фокус писал о том, что Берлин продолжает отказываться поставлять в Украину немецкие танки Leopard 2. При этом США как минимум дважды пытались повлиять на кабинет Шольца в этом вопросе.