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Военный Фокус Российско-украинская война

В Словакии начнут ремонтировать немецкую военную технику для Украины, — СМИ

САУ Panzerhaubitze 2000
Из-за интенсивного использования на фронте немецкая техника в Украине уже начала выходить из строя

По данным журналистов, месяцы тяжелых боев против российской армии сказываются на САУ Panzerhaubitze 2000, переданных летом Киеву. Техника выходит из строя, но ее будут восстанавливать в сервисном центре в соседней стране.

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В Словакии начал работу центр по ремонту крупной военной техники, поставляемой из Германии в Украину. Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

Как уточняют журналисты, месяцы тяжелых боев против российской армии начали сказываться на вооружении, которое ФРГ поставляет для ВСУ. Так, еще в ноябре сообщалось, что немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 начали выходить из строя из-за их интенсивной эксплуатации на фронте. Открывая сервисный центр, Германия надеется обеспечить дальнейшее использование тяжелого вооружения немецкого производства в Украине.

Центр расположен недалеко от города Михаловце на востоке страны, примерно в 40 км от границы с Украиной. Как пишет издание, он появился благодаря стараниям немецкой танкостроительной компании Krauss-Maffei Wegmann. Для этого между ФРГ и Словакией было подписано специальное межправительственное соглашение.

"Для нас это очень важный вклад в поддержку Вооруженных сил Украины. Таким образом, мы можем способствовать тому, чтобы системы вооружений, которые мы передали и которые так успешно использовались, были постоянно в рабочем состоянии", — рассказал бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

По его словам, открытие такого центра является хорошим примером партнерства и сотрудничества между Словакией и Германией.

На сегодняшний день ФРГ уже передала Украине 14 САУ Panzerhaubitze 2000, пять РСЗО Mars и 30 зенитных установок Gepard. Сейчас Украина ожидает еще семь "гепардов". Кроме того, немецкая сторона передала ВСУ 50 бронетранспортеров Dingo.

Сервисный центр в Словакии в первую очередь будет обслуживать именно это вооружение.

Напомним, первые немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000 Украина получила во второй половине июня. САУ PzH 2000 стали шестым видом артиллерии 155-го калибра на службе у ВСУ.

Ранее Фокус писал о том, что Берлин продолжает отказываться поставлять в Украину немецкие танки Leopard 2. При этом США как минимум дважды пытались повлиять на кабинет Шольца в этом вопросе.