Побоюються ракет і Shahed-136: Німеччина планує захищати рембазу у Словаччині своїм ППО

Зенітна система Mantis зможе збивати крилаті ракети та дрони в радіусі 3 км завдяки швидкострільній гарматі.

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Німецький уряд планує встановити зенітні комплекси для оборони ремонтного хабу у Словаччині. Про це повідомляє Defense Romania.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що німецький уряд планує встановити ППО на ремонтній базі Rheinmetall. Подробиць про угоду немає, проте міністерка оборони Німеччини Крістін Ламберт говорить про встановлення Mantis.

[ + – ] ЗРК Mantis

Його встановлюватимуть для оборони німецького ремонтного центру поблизу міста Михалівці у Словаччині. Його розгорнули для ремонту німецької техніки, яку передали українській армії. Ймовірно, таку установку Німеччина хоче встановити через побоювання російських атак ракетами чи дронами-камікадзе.

ЗРК Mantis — це комплекс малого радіуса дії. Він здатний збивати крилаті ракети та БПЛА в радіусі 3 км. Установка здатна стріляти до 1000 пострілів за хвилину. Також у Defense Express додають, що концерн Rheinmetall отримав контракт на 182 млн євро. На ці кошти компанія зробить дві зенітно-артилерійські установки Skynex до 2024 року.

Постачання до Словаччини Mantis може серйозно посилити ППО країни, оскільки у них на озброєнні є лише радянські зразки: ЗРК "Куб" та ПЗРК "Голка-1". Також був дивізіон С-300, та його передали Україні.

Нагадаємо, 13 грудня ЗМІ писали, що у Словаччині запрацював ремонтний центр для відновлення української техніки. Також повідомлялося, що у Словаччині відновлять виробництво боєприпасів для потреб ЗСУ.