Опасаются ракет и Shahed-136: Германия планирует защищать рембазу в Словакии своим ПВО

Зенитная система Mantis сможет сбивать крылатые ракеты и дроны в радиусе 3 км за счет скорострельных орудий.

Related video

Немецкое правительство планирует установить зенитные комплексы для обороны ремонтного хаба в Словакии. Об этом сообщает Defense Romania.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что немецкое правительство планирует установить ПВО на ремонтной базе Rheinmetall. Подробностей о соглашении нет, однако министр обороны Германии Кристин Ламберт говорит о установке Mantis.

[ + – ] ЗРК Mantis

Его будут устанавливать для обороны немецкого ремонтного центра вблизи города Михаловце в Словакии. Его развернули там для ремонта немецкой техники, которую передали украинской армии. Вероятно, такую установку Германия хочет установить из-за опасений российских атак ракетами или дронами-камикадзе.

ЗРК Mantis — это комплекс малого радиуса действия. Он способен сбивать крылатые ракеты и БПЛА в радиусе 3 км. Установка способна вести стрельбу до 1000 выстрелов в минуту. Также в Defense Express добавляют, что концерн Rheinmetall получил контракт на 182 млн евро. На эти средства компания произведет две зенитно-артиллерийские установки Skynex до 2024 года.

Поставки в Словакию Mantis может серьезно усилить ПВО страны так как у них на вооружении есть только советские образцы: ЗРК "Куб" и ПЗРК "Игла-1". Также был дивизион С-300, но его передали Украине.

Напомним, 13 декабря СМИ писали, что в Словакии заработал ремонтный центр для восстановления украинской техники. Также сообщалось, что в Словакии восстановят производство боеприпасов для нужд ВСУ.