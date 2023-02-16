Пов'язано з двома факторами: ЗМІ дізналися, чому Словаччина "гальмує" техніку ЗСУ на кордоні

За інформацією ЗМІ, кризова ситуація з ремонтом німецьких САУ, які тепер належать Україні, може бути частково пов'язана з тим, що в Словаччині набуває ваги проросійська опозиція.

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Через те, що Словаччина блокує ремонт німецької зброї для українських військових, на кордоні вже зібралися десятки розбитих самохідних гаубиць. Про це повідомляє Busines Insider.

За словами інсайдерів, транспортні засоби з 15 розбитими самохідними гаубицями чекають на кордон Словаччини, щоб продовжити шлях.

Крім того, за їхньою інформацією, для того, щоб хоча б частково розрядити ситуацію, федеральне міністерство оборони час від часу доставляло зброю до сервісного центру через сусідні країни ЄС.

За даними медіа, після різних втручань із боку федерального уряду на різних рівнях тепер також втрутився канцлер Німеччини Олаф Шольц. У телефонній розмові минулого тижня чинний уряд Словаччини на чолі з Едуардом Геґером запевнив канцлера Шольца, що тепер проблему з ремонтом техніки для ЗСУ розв'яжуть у найкоротший термін.

Business Insider зазначає, що кризова ситуація, що склалася, може бути пов'язана з двома факторами:

з тим, що Німеччина не передбачила всіх нюансів щодо ремонтного центру для військової техніки;

з тим, що в Словаччині напередодні виборів все більше набуває значущості "ліва" опозиція з проросійськими поглядами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Словаччина не пропускає німецьку техніку ЗСУ для ремонту. За даними журналістів, Словаччина трактує правила імпорту в такий спосіб, що за ввезення військової техніки з України потрібно сплачувати податки, оскільки країна не входить у ЄС.

Фокус також писав 13 грудня 2022 року про те, що у Словаччині почнуть ремонтувати німецьку техніку для потреб України. За даними журналістів, місяці важких боїв проти російської армії позначаються на САУ Panzerhaubitze 2000, переданих влітку Києву. Техніка виходить з ладу, але її відновлюватимуть у сервісному центрі в сусідній країні.