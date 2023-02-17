В CNN показали эксклюзивное видео удара ВС РФ по машине волонтеров в Бахмуте

В результате российского обстрела погиб американский медик-волонтер Пит Рид, оказывающий помощь мирным жителям.

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Американский телеканал CNN обнародовал видеоролик, на котором запечатлен ракетный удар Вооруженных сил Российской Федерации 2 февраля по группе волонтеров в Бахмуте Донецкой обоасти, что привело к гибели гражданина США Питера Рида. Видео было опубликовано на YouTube-канале CNN.

"Медикам-добровольцам, работающим в Бахмуте на Украине, не понаслышке знакомо жестокое насилие, бушующее в городе. Видео, полученное CNN, показывает, как медицинские работники становятся целью российских ракет", — говорится в описании.

[ + – ] Момент попадания ракеты по машине волонтеров

На видеоролике видно, что волонтеры попали под удар управляемой ракетой, вероятно, запущенной российскими оккупантами.

Некоторые автомобили из колонны были помечены красным крестом, однако на машине, ставшей целью ракеты, не наблюдалось медицинских опознавательных знаков. Также видно, что волонтеры были безоружны.

Кадры гибели американского медика-добровольца от ракеты ВС РФ ранее также публиковало издание NYT. Журналисты отметили, что, судя по видео, российские оккупанты прицельно ударили управляемой ракетой по белому фургону, который волонтеры использовали для перевозки гуманитарных грузов.

Напомним, что 2 февраля 33-летний Пит Рид погиб в городе Бахмут, где он оказывал медицинскую помощь мирным жителям. Волонтер был ветераном морской пехоты США, руководил медицинскими бригадами во время битвы за Мосул в Ираке и помог более 10 000 раненым.

Фокус также писал о том, что 15 мая в ходе боевых действий в Украине в селе Дорожнянка погиб 52-летний гражданин США Стивен Забельски. Он принадлежал к группе из тринадцати англоязычных мужчин под названием "Росомахи", присоседившихся к украинской армии.