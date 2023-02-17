У CNN показали ексклюзивне відео удару ЗС РФ по машині волонтерів у Бахмуті

Внаслідок російського обстрілу загинув американський медик-волонтер Піт Рід, який надавав допомогу мирним жителям.

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Американський телеканал CNN оприлюднив відеоролик, на якому зафіксовано ракетний удар Збройних сил Російської Федерації 2 лютого по групі волонтерів у Бахмуті Донецької області, що призвело до загибелі громадянина США Пітера Ріда. Відео було опубліковано на YouTube-каналі CNN.

"Медикам-добровольцям, які працюють у Бахмуті в Україні, не з чуток знайоме жорстоке насильство, що вирує в місті. Відео, отримане CNN, показує, як медичні працівники стають метою російських ракет", — йдеться в описі.

[ + – ] Момент влучання ракети по машині волонтерів

На відеоролику видно, що волонтери потрапили під удар керованої ракетою, яка, ймовірно, запущена російськими окупантами.

Деякі автомобілі з колони були позначені червоним хрестом, проте на машині, яка стала ціллю ракети, не спостерігалося медичних розпізнавальних знаків. Також видно, що волонтери були беззбройні.

Кадри загибелі американського медика-добровольця від ракети ЗС РФ раніше також оприлюднювало видання NYT. Журналісти зазначили, що, судячи з відео, російські окупанти прицільно вдарили керованою ракетою по білому фургону, який волонтери використовували для перевезення гуманітарних вантажів.

Нагадаємо, що 2 лютого 33-річний Піт Рід загинув у місті Бахмут, де він надавав медичну допомогу мирним жителям. Волонтер був ветераном морської піхоти США, керував медичними бригадами під час битви за Мосул в Іраку та допоміг понад 10 000 пораненим.

Фокус також писав про те, що 15 травня під час бойових дій в Україні в селі Дорожнянка загинув 52-річний громадянин США Стівен Забельський. Він належав до групи з тринадцяти англомовних чоловіків під назвою "Росомахи", що приєдналися до української армії.