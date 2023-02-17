"Очень убого": в США оценили наступление российских войск под Бахмутом

По словам замгоссекретаря США Виктории Нуланд, предстоящее наступление России не должно вызывать беспокойства, а "через некоторое время" Украина сама пойдет в контратаку.

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В то время как российские войска в Украине готовят наступление, западные официальные лица скептически относятся к тому, что Россия накопила силы и ресурсы для достижения значительных успехов. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Заместительница Государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что предстоящие российские атаки не должны вызывать беспокойства. Россия заявляет, что начала наступление на востоке, в частности, в Бахмуте, но, по ее словам, выглядит это "очень убого".

"Вы же видите, как идет война на востоке, в Бахмуте. Россия заявила, что начинает новое наступление. Ну, если это так, то это выглядит очень убого, по-моему", — сказала она.

Чиновница подчеркнула, что "через некоторое время" Украина планирует начать контрнаступление.

Виктория Нуланд также заявила что более 200 тысяч российских военных были убиты или ранены в ходе полномасштабного вторжения. Кроме того, РФ потеряла на поле более половины в отдельных категориях своей военной техники, а более миллиона "самых умных россиян" уехали из страны.

Напомним, 17 февраля аналитики из Института изучения войны заявили, что Владимир Путин хотел бы, чтобы Бахмут был взят до 24 февраля, чтобы "воодушевить войска". Однако сделать этого у него не выйдет, так как армия РФ не сможет окружить город настолько быстро.

14 февраля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что заявления о скором захвате Бахмуте являются "чепухой". По его словам, украинские военные активизировали оборону, подключили резервы и артиллерию.