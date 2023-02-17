"Дуже вбого": у США оцінили наступ російських військ під Бахмутом

За словами заступниці держсекретаря США Вікторії Нуланд, майбутній наступ Росії не повинен викликати занепокоєння, а "через деякий час" Україна сама піде в контратаку.

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У той час як російські війська в Україні готують наступ, західні офіційні особи скептично ставляться до того, що Росія накопичила сили та ресурси для досягнення значних успіхів. Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Заступниця Державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила, що майбутні російські атаки не повинні викликати занепокоєння. Росія заявляє, що почала наступ на сході, зокрема, в Бахмуті, але, за її словами, це "дуже вбого".

"Ви ж бачите, як іде війна на сході, в Бахмуті. Росія заявила, що починає новий наступ. Ну, якщо це так, то це виглядає дуже вбого, на мою думку", — сказала вона.

Чиновниця наголосила, що "через деякий час" Україна планує розпочати контрнаступ.

Вікторія Нуланд також заявила, що понад 200 тисяч російських військових було вбито або поранено в процесі повномасштабного вторгнення. Крім того, РФ втратила на полі більше половини в окремих категоріях своєї військової техніки, а понад мільйон "найрозумніших росіян" виїхали з країни.

Нагадаємо, 17 лютого аналітики з Інституту вивчення війни заявили, що Володимир Путін хотів би, щоб Бахмут був узятий до 24 лютого, щоб "надихнути війська". Однак зробити цього у нього не вийде, оскільки армія РФ не зможе оточити місто настільки швидко.

14 лютого засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що заяви про швидке захоплення Бахмута є "нісенітницею". За його словами, українські військові активізували оборону, підключили резерви та артилерію.