Нічого не вийде: аналітики ISW дали оцінку наступу російських військ на Бахмут

За словами експертів, Путін хоче "надихнути" війська, заявивши на честь річниці початку повномасштабної війни про взяття Бахмута. Однак зробити цього у нього не вийде, оскільки війська РФ не зможуть оточити місто настільки швидко.

Related video

Плани захопити Бахмут до 24 лютого, які, ймовірно, побудувало для себе військове керівництво РФ, не вдасться реалізувати. Щоб це зробити, російським силам доведеться значно прискорити темпи настання, про що заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті йдеться, що оцінки голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про те, що оточення Бахмута можливе лише до кінця березня або до квітня – більш реалістичні.

"Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов'язані з утриманням Бахмута, надто високі, і самі піти з міста", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що оборона Бахмута завадить президенту РФ Володимиру Путіну оголосити про взяття міста на честь річниці початку так званої "Спеціальної військової операції", а тому "відроджувати надію" на перемогу у військах окупантів доведеться в інший спосіб.

"Кремль може завдати ще однієї серії ракетних ударів по цивільних об'єктах в Україні, щоб відзначити символічну річницю, оскільки реальний військовий успіх продовжує вислизати від російських військових", — йдеться у звіті.

Також у звіті йдеться, що російські окупанти 16 лютого продовжували вести наступальні дії не лише в районі Бахмута, а й на західній околиці Донецька та на заході Донецької області. А ще намагалися наступати на північний захід від Сватового та в районі Кремінної.

Раніше Фокус писав, що експерт розповів, як Україна може добити режим Путіна у РФ. Аналітики впевнені, що Україна, відвоювавши Крим, практично знищить режим Путіна у Росії. Він виглядатиме вкрай слабким. Тому у Кремлі робитимуть усе, щоб цього не сталося.

Ще повідомлялося, що в CNN показали ексклюзивне відео удару ЗС РФ по машині волонтерів у Бахмуті. Внаслідок російського обстрілу загинув американський медик-волонтер Піт Рід, який надає допомогу мирним жителям.