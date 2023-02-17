Ничего не получится: аналитики ISW дали оценку наступлению российских войск на Бахмут

По словам экспертов, Путин хочет "воодушевить" войска, заявив в честь годовщины начала полномасштабной войны о взятии Бахмута. Однако сделать этого у него не выйдет, так как войска РФ не смогут окружить город настолько быстро.

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Планы захватить Бахмут к 24 февраля, которые, вероятно, построило для себя военное руководство РФ, не получится реализовать. Чтобы это сделать, российским силам придется значительно ускорить темпы наступления, о чем заявили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете говорится, что оценки главы ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина о том, что окружение Бахмута возможно лишь к концу марта или к апрелю – более реалистичны.

"Украинские силы всегда могут решить, что затраты, связанные с удержанием Бахмута, слишком высоки, и сами уйти из города", — сказано в отчете.

Аналитики отметили, что оборона Бахмута помешает президенту РФ Владимиру Путину объявить о взятии города в честь годовщины начала так называемой "Специальной военной операции", а потому "возрождать надежду" на победу в войсках оккупантов придется другим способом.

"Кремль может нанести еще одну серию ракетных ударов по гражданским объектам в Украине, чтобы отметить символическую годовщину, поскольку реальный военный успех продолжает ускользать от российских военных", — сказано в отчете.

Также в отчете говорится, что российские оккупанты 16 февраля продолжали вести наступательные действия не только в районе Бахмута, но и на западной окраине Донецка, и на западе Донецкой области. А еще пытались наступать северо-западнее Сватово и в районе Кременной.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, как Украина может добить режим Путина в РФ. Аналитики уверены, что Украина, отвоевав Крым, практически уничтожит режим Путина в России. Он будет выглядеть крайне слабым. Поэтому в Кремле будут делать все, чтобы этого не произошло.

Еще сообщалось, что в CNN показали эксклюзивное видео удара ВС РФ по машине волонтеров в Бахмуте. В результате российского обстрела погиб американский медик-волонтер Пит Рид, оказывающий помощь мирным жителям.