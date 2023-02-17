В России назначили нового командующего Центральным военным округом: что о нем известно

Российский генерал-лейтенант причастен к захвату Мариуполя, а также лично отдавал приказ о штурме "Азовстали" оккупантами.

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В России назначили нового человека на пост командующего Центральным военным округом. Им стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, что подтверждает соответствующая запись в базе "Спарк" и в ЕГРЮЛ, сообщает российское медиа РБК.

На этой должности он сменил генерала-полковника Александра Лапина, которого сняли еще в октябре, и все это время ему искали замену. В январе мужчину назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России.

Слухи о назначении генерала-лейтенанта появились еще в средине января. Тогда депутат Госдумы Дмитрий Саблин поздравил его с новым рабочим местом, но официально информация подтвердилась только сейчас.

"Поздравляю Андрея Мордвичева с назначением на пост командующего Центральным военным округом. Боевой генерал, смелый человек. Раненный при освобождении Мариуполя, вернулся в строй и сегодня на передовой вместе со своими бойцами", — писал парламентарий.

Примечательно, что Андрей Мордвичев командовал 8-й армией, а также руководил армейскими подразделениями во время боев за Мариуполь. То есть, он был ответственным за то, чтобы захватить город и завод "Азовсталь", где несколько месяцев находились гражданские и военные.

Напомним, 29 сентября СБУ идентифицировала генерала РФ, отдавшего приказ штурмовать "Азовсталь". Андрей Мордвичев с февраля руководил захватом Донецкой области. Он отдал приказ захватить Мариуполь и взять штурмом главное промышленное предприятие города, ставшее оплотом украинских защитников.

23 января министр обороны РФ Сергей Шойгу сменил командующих двух военных округов, о чем сообщили росСМИ. Западный военный округ, которым прежде руководил Сергей Кузовлев, теперь возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Кузовлев, в свою очередь, будет командовать Южным военным округом.