У Росії призначили нового командувача Центральним військовим округом: що про нього відомо

Російський генерал-лейтенант причетний до захоплення Маріуполя, а також особисто наказував про штурм "Азовсталі" окупантами.

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У Росії призначили нову людину на посаду командувача Центрального військового округу. Ним став генерал-лейтенант Андрій Мордвічев, що підтверджує відповідний запис у базі "Спарк" та в ЄДРЮО, повідомляє російське медіа РБК.

На цій посаді він змінив генерала-полковника Олександра Лапіна, якого зняли ще в жовтні, й весь цей час йому шукали заміну. У січні чоловіка призначили начальником Головного штабу Сухопутних військ Збройних сил Росії.

Чутки про призначення генерал-лейтенанта з'явилися ще в середині січня. Тоді депутат Держдуми Дмитро Саблін привітав його з новим робочим місцем, але офіційно інформація підтвердилася лише зараз.

"Вітаю Андрія Мордвічева з призначенням на посаду командувача Центрального військового округу. Бойовий генерал, смілива людина. Поранений у процесі звільнення Маріуполя, повернувся в стрій і сьогодні на передовій разом зі своїми бійцями", — писав парламентарій.

Цікаво, що Андрій Мордвічев командував 8-ю армією, а також керував армійськими підрозділами під час боїв за Маріуполь. Тобто він був відповідальним за те, щоб захопити місто та завод "Азовсталь", де кілька місяців перебували цивільні та військові.

Нагадаємо, 29 вересня СБУ ідентифікувала генерала РФ, який наказав штурмувати "Азовсталь". Андрій Мордвічев із лютого керував захопленням Донецької області. Він наказав захопити Маріуполь і взяти штурмом головне промислове підприємство міста, яке стало оплотом українських захисників.

23 січня міністр оборони РФ Сергій Шойгу змінив командувачів двох військових округів, про що повідомили росЗМІ. Західний військовий округ, яким раніше керував Сергій Кузовльов, тепер очолив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров. Кузовльов, зі свого боку, командуватиме Південним військовим округом.