В ВСУ показали, как уничтожили место проживания и склад с боеприпасами ВС РФ (видео)

Вероятно, россияне находились в промышленной зоне одного из населенных пунктов. ВСУ произвели череду выстрелов из артиллерии, после чего объект, где находились оккупанты, подорвался и начался сильный пожар.

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Бойцы 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли мощные удары по месту дислокации российских войск и по их складу с боеприпасами. Об этом рассказали в пресс-службе бригады ВСУ.

Сообщается, что артиллеристы обстреляли место проживания российских войск и вражеский склад БК. Украинские военные не уточняют, где именно был нанесен удар.

На кадрах видно, что россияне находились, вероятно, в промышленной зоне одного из населенных пунктов. ВСУ произвели череду выстрелов из артиллерии, после чего база оккупантов подорвалась и начался сильный пожар.

Напомним. 16 февраля в ГУР показали, как ликвидировали две группы российских войск под Бахмутом, разведчикам помог украинский пес. Собака облаяла оккупантов и на мгновение их задержала. Этим воспользовались украинские защитники и удачно попали в скопление врага.

13 февраля в сети появились кадры, как российские военные в районе Угледара Донецкой области бессмысленно потеряли несколько бронемашин. ВС РФ ехали колонной и подорвались на минном поле. После подрыва первой техники, оккупанты не подумали, почему они и без бронетранспорта, и продолжили свой путь. В результате чего были ликвидированы пять единиц.