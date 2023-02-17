В ЗСУ показали, як знищили місце проживання та склад з боєприпасами ЗС РФ (відео)

Ймовірно, росіяни перебували у промисловій зоні одного із населених пунктів. ЗСУ здійснили низку пострілів з артилерії, після чого об'єкт, де знаходилися окупанти, підірвався і почалася сильна пожежа.

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Бійці 28-ї механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу завдали потужних ударів за місцем дислокації російських військ та їхнього складу з боєприпасами. Про це розповіли у пресслужбі бригади ЗСУ.

Повідомляється, що артилеристи обстріляли місце проживання російських військ та ворожий склад БК. Українські військові не уточнюють, де саме було завдано удару.

На кадрах видно, що росіяни перебували, ймовірно, у промисловій зоні одного із населених пунктів. ЗСУ зробили низку пострілів з артилерії, після чого база окупантів підірвалася і почалася сильна пожежа.

Нагадаємо. 16 лютого в ГУР показали, як ліквідували дві групи російських військ під Бахмутом, розвідникам допоміг український пес. Собака обгавкав окупантів і на мить їх затримав. Цим скористалися українські захисники та вдало потрапили у скупчення ворога.

13 лютого у мережі з'явилися кадри, як російські військові в районі Вугледара Донецької області безглуздо втратили кілька бронемашин. ЗС РФ їхали колоною та підірвалися на мінному полі. Після підриву першої техніки окупанти не подумали, чому вони і без бронетранспорта, і продовжили свій шлях. У результаті чого було ліквідовано п'ять одиниць.