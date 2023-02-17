Заявления о контрнаступлении могут специально вводить Россию в заблуждение, — эксперт

Международные партнеры Украины во время заседания в формате "Рамштайн" говорили о возможном контрнаступлении через несколько недель. Некоторые вещи могут говорить специально, чтобы запутать врага, сказал Фокусу директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

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Эксперт уверен, что война – это путь обмана, но в этой игре нельзя недооценивать противника.

"Пока можно констатировать: сроки подготовки техники, обучение личного состава, боевого слаживания подразделений истекает примерно к середине весны. К этому времени могут установиться погодные условия, которые обеспечили бы продвижение механизированных подразделений. Предполагаю, это может быть, весенне-летняя кампания. Но при этом нельзя недооценивать противника. Он понимает угрозы для себя, пытается нарушить планы", — подчеркнул Рябых.

Разведка Украины, по его словам, свидетельствует, что в Бахмуте противник пытается повлиять на сроки этой кампании и вообще возможность ее проведения, втягивая наши резервы.

"Для таких операций грубо говоря нужна вторая армия, не та, которая сейчас обороняется. Поэтому так важна подготовка и создание новых соединений и частей по стандартам НАТО, с привлечением техники НАТО", – заключил он.

Напомним, во время заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США Ллойд Остин сказал, что союзники помогут Украине начать контрнаступление весной.

Детальнее о том, что Украина могла получить от нового Рамштайна, вы можете прочитать в нашей новой статье: "Оружие для контрнаступления. Чего не хватает Украине для победы – секретные сигналы из Рамштайна".