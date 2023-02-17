Заяви про контрнаступ можуть спеціально вводити Росію в оману, експерт

Міжнародні партнери України під час засідання у форматі "Рамштайн" говорили про можливий контрнаступ через кілька тижнів. Деякі речі можуть говорити спеціально, щоб заплутати ворога, сказав директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

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Експерт впевнений, що війна – це шлях обману, але у цій грі не можна недооцінювати супротивника.

"Поки що можна констатувати: терміни підготовки техніки, навчання особового складу, бойового злагодження підрозділів закінчуються приблизно до середини весни. До цього часу можуть установитися погодні умови, які б забезпечили просування механізованих підрозділів. Припускаю, це може бути весняно-літня кампанія. Але при цьому не можна недооцінювати противника. Він розуміє загрози для себе, намагається порушити плани", — наголосив Рябих.

Розвідка України, за його словами, свідчить, що у Бахмуті противник намагається вплинути на терміни цієї кампанії та взагалі можливість її проведення, втягуючи наші резерви.

"Для таких операцій, грубо кажучи, потрібна друга армія, не та, яка зараз обороняється. Тому так важлива підготовка та створення нових з'єднань і частин за стандартами НАТО, із залученням техніки НАТО", — підсумував він.

Нагадаємо, під час засідання у форматі "Рамштайн" міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що союзники допоможуть Україні розпочати контрнаступ навесні.

Детальніше про те, що Україна могла отримати від нового Рамштайну, ви можете прочитати у нашій новій статті: " Зброя для контрнаступу. Чого не вистачає Україні для перемоги — секретні сигнали з Рамштайну ".